Teufel Cinebar 11: Komplett runderneuerten Soundbar ab sofort erhältlich

Teufels beliebteste Soundbar erscheint heute in einer komplett runderneuerten Auflage – die neue Teufel Cinebar 11 bietet im Vergleich zur Vorgängerin deutlich mehr Leistung, Erweiterbarkeit zum Surroundsystem und den brandneuen kabellosen 6 Zoll Subwoofer T 6 mit zwei Aufstelloptionen. Gleich geblieben ist der attraktive Preis von nur 399,99 Euro.

Voller Klang für flache Fernseher

So ziemlich jeder Fernseher hat ein Sound-Upgrade dringend nötig. Vielen Kundinnen und Kunden sehnen sich nach einer möglichst einfachen, günstigen aber dennoch leistungsstarken Soundlösung. Fans der Berliner Marke Lautsprecher Teufel griffen hierfür in der Vergangenheit am häufigsten zur Cinebar 11. Ab heute gibt es die erfolgreichste Soundbar aus dem Teufel-Sortiment in einer komplett überarbeiteten Fassung.

Von allem mehr – zum gleichen Preis

„Der Name, die grundlegende Bauart und der Preis sind bei der Cinebar 11 gleich geblieben“, erklärt Julian Theiselmann, Head of Products and Markets bei Lautsprecher Teufel. „Alles andere haben wir neu gedacht, gestaltet und verbessert.“ Die Teufel Cinebar 11 verfügt in der Neuauflage über deutlich mehr Leistung und beschallt souverän auch größere Wohnzimmer. Mit den optional erhältlichen Rear-Speakern EFFEKT liefert die Cinebar 11 echten Mehrkanalklang, natürlich ohne lästige Lautsprecherkabel quer durch den Raum legen zu müssen. Ebenfalls ohne Kabel kommt der mitgelieferte Subwoofer T 6 aus.

Ohne Bass kein Spaß

Ob Film, Spiel oder Musik, Bass muss sein, und den liefert bei der neuen Cinebar der brandneue Subwoofer T 6. Diese zeichnet sich durch eine besonders schlanke Bauweise und zwei Aufstellmöglichkeiten aus. So kann er beispielsweise liegend sogar unter Sofas mit einer Bodenfreiheit von wenigstens 12 cm platziert werden. Aber auch stehend macht er durch seine schmale Shilouette eine gute Figur.