Tetris Effect Connected kommt im Oktober auf Switch

Tetris Effect Connected, wohl einer der besten Tetris-Titel, kommt im Oktober auf Nintendo Switch. Lest hier mehr!

Über Tetris Effect Connected

Tetsuya Mizuguchis halluzinogene Version des klassischen Puzzlespiels ist in ein paar Wochen auch für unterwegs verfügbar. Während Nintendos Indie World-Showcase gab das Unternehmen heute bekannt, dass Tetris Effect Connected (aktualisiert, verbessert, mehrspielerfähig) noch in diesem Jahr auf Nintendo Switch kommt. Am 8. Oktober ist es so weit!

Tetris Effect wurde 2018 ursprünglich auf PC-, PlayStation- und VR-Plattformen veröffentlicht und bekam letztes Jahr ein Multiplayer-Upgrade dank Connected. Die Nintendo Switch-Version des Spiels wird alles enthalten, was es auch für andere Plattformen gibt, einschließlich Online- oder lokaler plattformübergreifender Multiplayer- und Koop-Modi. Grund genug für euch, bei Tetris zuzugreifen? Hier ein Gameplay-Trailer für euch: