Tetris 99 feiert sein 50. Cup-Event für Kirby Air Riders

Tetris 99 erreicht an diesem Wochenende einen wichtigen Meilenstein, da es sein 50. Maximus Cup-Event erreicht.

Zu den Tetris 99-Cups

Der Maximus Cup ist ein zeitlich begrenztes Ereignis, das von Zeit zu Zeit im Spiel stattfindet, normalerweise im Laufe eines Wochenendes. Während der Maximus Cup aktiv ist, verdienen die Teilnehmer jedes Mal Punkte, wenn sie am Online-Kampfmodus teilnehmen, wobei ihre Position bestimmt, wie viele Punkte sie verdienen. Wenn ihr schließlich insgesamt 100 Punkte verdient, erhaltet ihr die spezifische Belohnung, die von diesem Maximus Cup angeboten wird. Wenn ihr als Erster in einem Online-Kampf abschließt, erhaltet ihr die 100 Punkte, so dass erfahrene Spieler möglicherweise die Belohnung mit einem einzigen Match verdienen können. Punkte werden jedoch immer noch für die niedrigere Platzierung verdient – selbst das letzte erhält einen einzigen Punkt – was bedeutet, dass noch weniger erfahrene Spieler die Belohnung durch Wiederholungen erhalten können.

An diesem Wochenende, um die jüngste Veröffentlichung von Kirby Air Riders zu feiern, wird der 50. Maximus Cup ein Kirby Air Riders-Thema haben, mit Musik und Hintergrundkunst aus dem Spiel und Tetrominoes, die Logos seiner verschiedenen Fahrzeuge enthalten. Die Belohnung für das Sammeln von insgesamt 100 Punkten während des Maximums Cups ist eine dauerhafte Freischaltung für das Kirby Air Riders-Thema, was bedeutet, dass die Spieler es nach dem Ende des Events in allen Modi weiter nutzen können. Dies ist erst der sechste Maximus Cup, der in diesem Jahr stattfinden wird, und der vierte, der ein brandneues Thema zum Freischalten enthält. Frühere Maximus Cup-Themen aus diesem Jahr haben Themen aus Donkey Kong Country Returns HD, Donkey Kong Bananza und Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition hinzugefügt. Macht ihr da mit?