Terraria 1.4.5 bekommt Dead Cells– und Palworld-Crossover

Re-Logic kündigte einen 1.4.5 Terraria-Patch an, und das Update enthält neue Crossover-Elemente aus Dead Cells und Palworld.

Zu Terraria 1.4.5

Dies kommt zusammen mit anderen Ergänzungen wie Peitschenwaffen, zusätzlicher Ausrüstung und Möbeln, NPC-Porträts und Felsbrocken. Die neue Version mit dem Titel Bigger and Boulder wird am 27. Januar 2026 veröffentlicht. Der zugehörige Trailer drückt richtig aufs Gas, es kann also schwierig sein, einige der neuen Funktionen sofort zu erkennen. Die ersten Terraria-Crossover-Referenzen von Dead Cells und Palworld kommen fast augenblicklich zum Vorschein.

Dies kommt, nachdem Palworld Inhalte aus dem Re-Logic-Spiel erhalten hat. Da gab es Eye of Cthulu, Slime und Cave Bat Pals, sie alle erschienen als Crossover-Charaktere und wir konnten auch ein verzaubertes Schwert bekommen. Verschiedene von Terraria inspirierte Rüstungen, wie die geheiligte Maske und die Auge der Cthulhu-Maske, erschienen auch. Terraria ist auf Switch, PS4, Xbox One, PC und mobilen Geräten verfügbar. Hier ist der vollständige Terraria Bigger and Boulder-Trailer für euch!