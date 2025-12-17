Terminator: Survivors kommt nicht 2025, verliert Koop-Option

Nacon bestätigt, dass sein Open-World-Terminator-Spiel, Terminator: Survivors, nicht wie geplant im Jahr 2025 veröffentlicht wird.

Schade, Terminator: Survivors

In seinem ersten Update seit der letzten Verzögerung des Spiels auf 2025 bestätigte der Herausgeber, dass Survivors auch nicht mehr als Early-Access-Titel veröffentlicht wird und dass die Pläne für kooperatives Multiplayer im Spiel ebenfalls gestrichen werden. In einem Brief an die Fans behauptete Kreativdirektor Marco Ponte, dass die Entscheidungen nach monatelangen internen Tests und Diskussionen mit den Spielern getroffen wurden. „Obwohl wir ruhig waren, waren wir nicht untätig; dieses Jahr war produktiv, und wir haben wichtige Fortschritte an allen Fronten gemacht, von Weltdesign und Kampf bis hin zu narrativer Tiefe und Atmosphäre“, schrieb er. „Nach monatelangen internen Tests, Diskussionen mit Spielern und Fans der Lizenz sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir den kooperativen Multiplayer beiseite legen müssten, um Ihnen ein authentisches Terminator-Erlebnis mit dem bestmöglichen Schieß- und Erkundungsspiel zu bieten.

Terminator: Survivors spielt in der Welt der ersten beiden Terminator-Filme. Dementsprechend soll der Fokus auf dem Erlebnis liegen, das man alleine hat. „Wir wissen, dass dies eine Enttäuschung sein kann, aber wir glauben, dass es die richtige kreative Richtung für eine kompromisslose Vision der Welt nach dem Tag des Gerichts ist.“ Er fuhr fort: „Wir mussten auch unsere Release-Pläne überarbeiten, anstatt im Early Access zu starten, wir wollen, dass Ihre ersten Schritte ins Ödland ein komplettes und ausgefeiltes Erlebnis sind. Sie haben es vielleicht schon erraten, aber das bedeutet, dass Terminator: Survivors nicht wie ursprünglich geplant 2025 veröffentlicht wird. Wir haben kein neues Datum festgelegt, aber wir werden Sie wissen lassen, wenn wir bereit sind, ein neues Veröffentlichungsdatum zu teilen.“ Vor etwa einem Jahr wurde der Titel mit einem filmischen Trailer angekündigt, den wir an dieser Stelle nochmals präsentieren.