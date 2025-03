Terminator 2D: No Fate angekündigt, erscheint am 5. September 2025

Ein neues 2D-Actionspiel namens No Fate, das auf Terminator 2: Judgement Day basiert, wurde angekündigt. Was erwartet uns damit?

Über No Fate

Terminator 2D: No Fate erscheint am 5. September für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch. Laut dem Verlag Reef Entertainment wird das Spiel „Szenen aus Terminator 2: Judgment Day mit Originalszenarien mischen“ und mehrere Enden haben, was bedeutet, dass „das Schicksal der Menschheit uns überlassen wird“. Wir werden Sarah Connor und die T-800 (gespielt im Film von Arnold Schwarzenegger) in den 90er Jahren kontrollieren, während wir versuchen, die T-1000 und Skynet zu stoppen, bevor die menschliche Rasse ausgelöscht wird. Damit nicht genug, wir werden in Zukunft auch als John Connor spielen, während er im Krieg gegen die Maschinen als letzter Ausweg der Menschen kämpft. Terminator 2D: No Fate wird von Bitmap Bureau entwickelt, dem Retro-fokussierten Studio, das zuvor für Titel wie Xeno Crisis, Final Vendetta und 88 Heroes verantwortlich war.

„Unser Team hat seine Leidenschaft in die Entwicklung von adrenalingeladenem Arcade-Gameplay und atemberaubender Pixelkunst gegossen – genau die Elemente, die Spiele für uns zu etwas Besonderem machen“, sagte Designdirektor Mike Tucker in einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation-Blog. „Als unser erstes lizenziertes Spiel wollten wir dem Vermächtnis von Terminator 2 gerecht werden. Ich glaube, dass Terminator 2D: No Fate ein Liebesbrief an die Arcade-Spiele der 80er/90er Jahre ist, und meine Mission war es, den T2-Sidescroller zu erschaffen, den wir in unserer Jugend hätten haben sollen.“ Wir steuern Sarah Connor, John Connor und die T-800 in Missionen im Arcade-Stil, die Terminator 2: Judgement Day nacherzählen und gleichzeitig ihre Story erweitern. Jeder der drei spielbaren Charaktere spielt sich unterschiedlich. Sarah Connor ist auf Nahkampf spezialisiert (hat aber auch ein Laservisier für ihre Waffen), John Connor konzentriert sich auf den Kampf mittlerer bis langer Reichweite (mit einem Plasmagewehr und Rohrbomben) und der T-800 ist viel langsamer, kann aber viel Schaden zufügen … seht selbst!