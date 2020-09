Tennis World Tour 2 ab sofort für PS4, Xbox One und PC erhältlich

NACON und Big Ant Studios veröffentlichen heute Tennis World Tour 2 für die PS4, Xbox One und den PC. Die Version für Nintendo Switch folgt am 16. Oktober.

Was erwartet euch?

In Tennis World Tour 2 könnt ihr in die Rollen von 38 Top-Tennisstars schlüpfen. Das Spiel bietet zudem einen Karriere-Modus, in dem ein eigener Spieler bzw. eine eigene Spielerin erstellt wird – mitsamt Kartensystem, durch das seine Daten kurzfristig beeinflusst werden können, zum Beispiel, um beim Spiel um wichtige Punkte die Oberhand zu gewinnen. Per Day-One-DLC könnt ihr zudem auch in bekannten Courts denkwürdige Matches absolvieren – wie dem Estadio Manolo Santana der Mutua Madrid Open, der OWL ARENA in Halle und den Philippe-Chatrier-, Suzanne-Lenglen- und Simonne-Mathieu-Courts des Roland-Garros.

Der Online-Modus, in dem ihr euch gegenseitig zu Einzel- und Doppel-Matches herausfordern können, rundet die Modi ab. Für virtuelle SportlerInnen, die auf Wettbewerbe aus sind, wurde ein Rangsystem eingeführt, durch das sie Teil von Ligen werden und mit Leichtigkeit andere Spieler auf ihrem eigenen Niveau finden können.