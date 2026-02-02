Tekken 8 erhält vier neue Charaktere
Bandai Namco hat Tekken 8 Staffel 3 angekündigt, die aus vier neuen spielbaren Charakteren und einer neuen Bühne bestehen wird.
Mehr zu Tekken 8, Staffel 3
Die vollständige Aufstellung der angekündigten Charaktere / Inhalte für herunterladbare Inhalte ist wie folgt:
- Spätfrühling – Kunimitsu
- Sommer – Bob
- Herbst – Roger Jr.
- Winter – Unangekündigter Charakter / Bühne
Die folgenden Aktualisierungen sind ebenfalls geplant:
10. Februar
- Saison 3 Pass
- Kampagne zum 2. Jahrestag
17. März
- Verfeinerte Bilanz
- Rang zurücksetzen
- …und mehr!
Benachrichtigungen
0 Comments
neuste
Inline Feedbacks
View all comments