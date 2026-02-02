Tekken 8 erhält vier neue Charaktere

Bandai Namco hat Tekken 8 Staffel 3 angekündigt, die aus vier neuen spielbaren Charakteren und einer neuen Bühne bestehen wird.

Mehr zu Tekken 8, Staffel 3

Die vollständige Aufstellung der angekündigten Charaktere / Inhalte für herunterladbare Inhalte ist wie folgt:

Spätfrühling – Kunimitsu

Sommer – Bob

Herbst – Roger Jr.

Winter – Unangekündigter Charakter / Bühne

Die folgenden Aktualisierungen sind ebenfalls geplant:

10. Februar

Saison 3 Pass

Kampagne zum 2. Jahrestag

17. März