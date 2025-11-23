Technaxx Lifenaxx Master Chef LX-050: Küchenzentrale mit 10.000+ Cloud-Rezepten

Technaxx erweitert stolz seine Lifenaxx-Produktlinie um den Master Chef LX-050, ein hochmodernes Multifunktions-Kochsystem, das Kreativität, Komfort und Präzision in jede Küche bringt. Mit dem Lifenaxx Master Chef LX-050 definiert ihr das Kochen zu Hause neu. Es vereint die Leistung eines smarten Geräts mit dem Herz eines wahren kulinarischen Assistenten: Kneten, Mixen, Dampfgaren, Slow Cooking und vieles mehr – alles steuerbar über einen intuitiven 7-Zoll-TFT-Touchscreen.

Smart und Vernetzt: Unendliche Inspiration

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der WLAN-Konnektivität könnt ihr auf über 10.000 Cloud-Rezepte zugreifen, die von professionellen Köch:innen weltweit erstellt wurden. Egal ob ein schneller Smoothie am Morgen, eine nahrhafte Suppe zum Abendessen oder ein Sous-Vide-Gericht für besondere Anlässe, mit dem Master Chef LX-050 erhaltet ihr jedes Mal konstant Ergebnisse in Restaurantqualität.

Kraft und Präzision für eure Kreationen

Der LX-050 wurde für höchste Präzision entwickelt. Er liefert sofortige Hitze von bis zu 180°C in nur einer Minute und verfügt über einen robusten 700-Watt-Motor mit einem kraftvollen Drehmoment, der mühelos bis zu 2 Kilogramm Teig kneten kann. Der 3-Liter-Behälter (max. 4,7 Liter) bietet ausreichend Platz für Familienmahlzeiten. Multiple Geschwindigkeitsstufen – vom sanften Rühren bis hin zum Mixen mit 7.000 U/Min – geben euch die volle Kontrolle über jedes Rezept.

Komfort, der den Alltag erleichtert

Über die reine Leistung hinaus ist der Master Chef LX-050 auf Bequemlichkeit ausgelegt. Zwei automatische Reinigungsprogramme, eine Selbstreinigungsfunktion und spülmaschinenfeste Komponenten machen die Reinigung nach dem Kochen stressfrei und einfach. Dank der nahtlosen App-Steuerung fügt er sich mühelos in einen modernen, vernetzten Lebensstil ein.

„Kochen soll ein Erlebnis sein, das inspiriert, nicht eine Aufgabe, die überfordert“, sagt Pascal Pekcan, CEO von Technaxx. „Mit dem Lifenaxx Master Chef LX-050 wollten wir Innovation, Praktikabilität und Freude vereinen – und es jeder:m ermöglichen, mit Leichtigkeit köstliche, gesunde Mahlzeiten zuzubereiten.“