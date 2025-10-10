Tech-Talk zur PS6: Radiance Cores werden alles in den Schatten stellen

Ein neuer Tech-Talk von AMD und Sony hat uns einen Blick auf die Pläne für eine zukünftige PlayStation-Konsole gegeben – wohl die PS6.

Mehr zur PS6

Gesprochen wurde über die mutmaßliche, aber unangekündigte PS6 – sowie die Ambitionen von AMD für GPUs der nächsten Generation und maschinelles Lernen. PS5- und PS5 Pro-Architekt Mark Cerny diskutiert Project Amethyst, eine Zusammenarbeit zwischen Sony und AMD zu „Machine Learning-basierten Technologie für Grafik und Gameplay“, mit AMD SVP und GM Jack Huynh. Der Vortrag konzentriert sich auf drei „Durchbrüche in der Gaming-Technologie, die in Zukunft zu Vorteilen in der gesamten Spieleindustrie führen werden.“ Cerny sagt, dass diese Technologien „noch sehr früh“ in der Entwicklung sind und „im Moment nur in der Simulation existieren“, fügt aber hinzu, dass „die Ergebnisse ziemlich vielversprechend sind“.

„Ich freue mich wirklich darauf, sie in ein paar Jahren auf eine zukünftige Konsole zu bringen“, sagt Cerny über die kommende Technologie, die kurz davor aufhört, die PS6 beim Namen zu nennen, aber mehr als genug Details bietet, um die Spekulationen über das PS6-Veröffentlichungsdatum neu zu entfachen, die sich derzeit um das Jahr 2028 ranken. Cerny gibt an, dass „aktuelle GPUs, einschließlich der in PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro“ die Radiance Cores aufgrund ihrer Struktur nicht nutzen können, was auf eine zukünftige Konsolengeneration hindeutet. Das aktuelle Ray-Tracing sei einfach am Ende angelangt, und schließlich werden diese Technologien auf jede Plattform kommen – dafür wird AMD auf PC und auf Konsolen sorgen.