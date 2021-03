Teaser-Trailer enthüllt Lupin Staffel 2 Start im Sommer 2021

Das Netflix Original schlug wortwörtlich ein wie eine Bombe und entzückte das Publikum mit der ersten Ladung an Folgen. Vielen ging es wohl auch wie mir… die Staffel 1 war viel zu früh schon wieder zu Ende. Insofern freut es mich besonders, dass wir nun erfahren, wie es mit Lupin weitergeht.

Gute Nachrichten für die Fans von Omar Sy in der Rolle des Meisterdiebs Lupin – Netflix verkündete nun mit einem neuen Teaser-Trailer, dass der Lupin Staffel 2 Start im Sommer 2021 erfolgen wird.

Was geschah in Staffel 1?

Inspiriert von den Abenteuern Arsène Lupins beschließt der Meisterdieb Assane Diop, seinen Vater zu rächen, dem von einer reichen Familie großes Unrecht zugefügt wurde. Sein Vater wurde zu Unrecht beschuldigt ein Schmuckstück entwendet zu haben. Er machte danach offenbar einen Deal im Gefängnis, in dem er ein falsches Geständnis unterschreibt. Darauf hin erhängte er sich in seiner Zelle. Jahre später versucht Assane das Verbrechen von damals aufzuklären und merkt trotz seines Scharfsinnes schnell, dass seine FeindInnen mit allen Wassern gewaschen sind. Am Ende der ersten Staffel wird Assanes Sohn entführt. Wird es dem Meisterdieb gelingen, seinen Sohn zu retten und die wahren Schuldigen dingfest zu machen?

Lupin Staffel 2 Start

Wie eingangs erwähnt, verkündete Netflix nun via Teaser-Trailer, dass es im Sommer 2021 weitergeht. Weitere Informationen wann es genau soweit ist, liegen uns aktuell noch nicht vor. Wir bleiben aber für euch dran. Weitere Informationen sowie die erste Staffel findet ihr auf der offiziellen Netflix-Übersichtsseite.