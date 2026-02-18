Teaser: Samsungs neues Galaxy-Kameraerlebnis mit grenzenloser Kreativität

Ein Foto sekundenschnell von einer Tages- in eine Nachtaufnahme verwandeln, fehlende Teile in Bildern wiederherstellen – beispielsweise ein angebissenes Kuchenstück wieder ganz machen – oder mehrere Fotos nahtlos zu einem stimmigen Ergebnis zusammenführen: Solche kreativen Vorgänge erforderten früher professionelle Kenntnisse oder stundenlanges Bearbeiten. Doch jetzt lassen sie sich schon innerhalb weniger Minuten direkt vom Galaxy Smartphone aus umsetzen: Beschreibe einfach mit eigenen Worten was am Bild bearbeitet werden soll und Galaxy AI setzt es um.

Das ist die nächste Entwicklungsstufe der Galaxy-Kamera: ein ganzheitliches und optimales Erlebnis, das auf dem besten Galaxy-Kamerasystem bisher basiert.

Kameras können mittlerweile viel mehr, als nur Bilder aufnehmen. Die neueste Galaxy AI bündelt ambitionierte, kreative Funktionen von Aufnahme, Bearbeitung bis Veröffentlichung zu einer intuitiv steuerbaren Erfahrung. Das Ergebnis ist ein nahtloser, kreativer Prozess, bei dem Nutzer:innen nicht mehr zwischen Apps wechseln oder komplizierte Tools bedienen müssen. So können kreative Ideen schneller, einfacher und natürlicher umgesetzt werden.