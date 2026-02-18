Teaser: Samsungs neues Galaxy-Kameraerlebnis mit grenzenloser Kreativität
Ein Foto sekundenschnell von einer Tages- in eine Nachtaufnahme verwandeln, fehlende Teile in Bildern wiederherstellen – beispielsweise ein angebissenes Kuchenstück wieder ganz machen – oder mehrere Fotos nahtlos zu einem stimmigen Ergebnis zusammenführen: Solche kreativen Vorgänge erforderten früher professionelle Kenntnisse oder stundenlanges Bearbeiten. Doch jetzt lassen sie sich schon innerhalb weniger Minuten direkt vom Galaxy Smartphone aus umsetzen: Beschreibe einfach mit eigenen Worten was am Bild bearbeitet werden soll und Galaxy AI setzt es um.
Das ist die nächste Entwicklungsstufe der Galaxy-Kamera: ein ganzheitliches und optimales Erlebnis, das auf dem besten Galaxy-Kamerasystem bisher basiert.
Kameras können mittlerweile viel mehr, als nur Bilder aufnehmen. Die neueste Galaxy AI bündelt ambitionierte, kreative Funktionen von Aufnahme, Bearbeitung bis Veröffentlichung zu einer intuitiv steuerbaren Erfahrung. Das Ergebnis ist ein nahtloser, kreativer Prozess, bei dem Nutzer:innen nicht mehr zwischen Apps wechseln oder komplizierte Tools bedienen müssen. So können kreative Ideen schneller, einfacher und natürlicher umgesetzt werden.
Im Zentrum dieser Entwicklung steht die Überzeugung, dass Kreativität nicht durch technische Kompetenzen oder Erfahrung eingeschränkt werden sollte. Die Galaxy Smartphone-Kamera hat ganz nebenbei neu definiert, was möglich ist – von der Aufnahme bis zur Bearbeitung. Jetzt kann jede:r beeindruckende Videos erstellen, die Sterne am Nachthimmel verfolgen oder detailreiche Bilder einfangen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Und dank der natürlichen, multimodalen Eingabemöglichkeiten lässt sich die Bearbeitung ganz unkompliziert mit nur wenigen Worten umsetzen.
Jetzt dranbleiben: Nächste Woche bei Galaxy Unpacked 25. Februar 2026 um 19:00 Uhr, wird das bisher einfachste und benutzerfreundlichste Galaxy-Kameraerlebnis enthüllt.