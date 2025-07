Teaser: EA Sports wird ein Basketballspiel veröffentlichen

EA Sports hat wohl darauf angespielt, dass Basketball in das Portfolio des Sport-Spezialisten zurückkehren wird. Lest hier mehr!

Über EA Sports Basketball

Das offizielle EA Sports-Konto auf X hat ein Bild eines Basketballs mit dem EA Sports-Logo darauf gepostet. EA veröffentlichte sein erstes College-Basketballspiel, NCAA March Madness 98, 1998 auf der ursprünglichen PlayStation. Es folgten jährliche Veröffentlichungen, bis die Serie mit NCAA Basketball 10 endete, das im November 2009 auf PS4 und Xbox 360 veröffentlicht wurde. Die Verwendung des Ausdrucks „bring the madness“ impliziert, dass das wiederkehrende Spiel wieder den Namen March Madness anstelle des NCAA-Basketballspiels tragen wird, das für die letzten paar Spiele der Serie verwendet wurde, aber dies wird in keiner Weise bestätigt. Der Herausgeber könnte das Spiel auch EA Sports College Basketball nennen, um es mit seiner beliebten EA Sports College Football-Serie in Einklang zu bringen.

Abgesehen vom College-Sport hat EA in den letzten sieben Jahren überhaupt keine Basketballspiele veröffentlicht. Der Verlag hatte früher Erfolg, indem er jährliche Spiele in seiner NBA Live-Serie veröffentlichte, vom ursprünglichen NBA Live 95 bis hin zu NBA Live 10. Ein Versuch, die Serie mit NBA Elite 11 neu zu starten, führte jedoch dazu, dass das Spiel in letzter Sekunde zurückgezogen wurde – so spät, dass einige Boxkopien in die Hände der Spieler landeten – und die Serie eine dreijährige Pause einlegte, während EA versuchte, sich neu zu ordnen. Die Serie kehrte mit NBA Live 14 zurück und sah weitere Games in den Jahren 2015, 2016, 2018 und 2019, bevor NBA Live 20 abgesagt wurde. Daher war das letzte Basketballspiel, das EA bisher veröffentlicht hat, NBA Live 19, das im September 2018 veröffentlicht wurde.