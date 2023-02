Teardowns zum PS VR2-Headset und den PS VR2 Sense-Controllern veröffentlicht

In diesen Videos werden Takamasa Araki des Mechanical Design-Teams und Takeshi Igarashi des Peripheral Design-Teams die Hardware aufschlüsseln und ihre Technologie erklären. Im Video zum PlayStation VR2-Headset erklärt Takamasa Araki vom Mechanical Design-Team, wie er und sein Team die ausgewogene und symmetrische interne Struktur, das verbesserte Kühlsystem für komfortables Gameplay, die Optik für eine erstaunliche Grafiktreue und das ergonomische Stirnband erreicht haben, das entwickelt wurde, um den Komfort zu maximieren. Er hebt auch hervor, wie das Headset so entwickelt wurde, dass es leicht und kompakt ist und gleichzeitig seine hochfunktionale, robuste Struktur beibehält.

Das zweite Video konzentriert sich auf den PlayStation VR2 Sense-Controller. Takeshi Igarashi vom Peripheral Design-Team taucht in die Tracking-Technologie des Controllers ein, die das Gefühl des Eintauchens verstärkt, mit Finger-Touch-Erkennung, die es den Spielern ermöglicht, während des Spiels natürlichere Handgesten zu machen, sowie in das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, die auf der Innovation des DualSense Wireless basieren. PlayStation VR2 wird am 22. Februar weltweit erscheinen.