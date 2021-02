Team17 präsentiert Piraten-Action-RPG King of Seas

Laut einer Pressemitteilung wird die Gameplay-Qualität noch einmal verbessert. Außerdem werden zusätzliche Sprachen in das Spiel integriert, darunter Deutsch, Französisch, Spanisch oder auch Chinesisch. Das sind auf jeden Fall auch wichtige Faktoren, die zu einem erfolgreichen Release stark beitragen können. Wir sind gespannt, ob der Titel dann zum Erscheinungsdatum auch hält, was er verspricht. Zumindest der Trailer wirkt schon einmal sehr vielversprechend. Aber seht selbst.

Das actiongeladene RPG, in dessen Mittelpunkt zahlreiche Seefahrer-Abenteuer rücken, soll im Mai diesen Jahres für die Playstation 4, die Xbox One, den PC und auch für die Nintendo Switch erscheinen. Ein interessantes Detail an der Zusammenarbeit zwischen Team17 und 3DClouds ist auch folgendes: Team17 wird 3DClouds durch zusätzliches beigesteuertes Personal unterstützen, die am Feintuning des Games mitarbeiten sollen, damit das Game bei der Veröffentlichung in einem Top-Zustand ist.

Worum geht’s in King of Seas?

Wie schon erwähnt dreht sich im Action-Rollenspiel alles um die Welt der Piraten. Diese ist ob ihrer Zeitepoche allein schon tödlich, wird durch die zu erlebenden Abenteuer im Game noch viel bedrohlicher. In einer laut Entwickler “packenden Story” kämpfen wir darum, uns zurückzuholen, was uns augenscheinlich genommen wurde. Dabei erleben wir zahlreiche Kämpfe – auch auf hoher See – oder wir Erkunden unentdeckte Inseln um Schatztruhen voller Gold zu entdecken. Untermalt wird das ganze Spektakel durch liebenswürdige Charaktere und einen stimmigen Score.

Zugegeben: wir konnten selbst noch nicht Hand an King of Seas legen, aber vielleicht ändert sich das bis zum Release ja noch. Dann können wir euch aus erster Hand berichten, in welche Kategorie Game wir den Titel einordnen würden. Erleben wir ein ähnliches Abenteuer wie schon in Sea of Thieves? Zumindest der Trailer oben macht definitiv Lust einmal die Anker zu lichten und in See zu stechen. Trinkt aus Piraten, Yo-ho!