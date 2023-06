Tchibo und myCoffeeCup machen gemeinsame Pfand-Sache

Seit vielen Jahren bietet Tchibo den Coffee to go im erworbenen oder selbst mitgebrachten Mehrwegbecher an und gibt dafür einen Preisnachlass von 20 Cent. Nun geht der Kaffeeröster den nächsten Schritt und testet in einem knapp neunmonatigen Pilot das Mehrweg-Pfandsystem myCoffeeCup. In den 33 Wiener Tchibo Filialen sind ab sofort alle Kaffeespezialitäten in myCoffeeCups für einen Euro Pfand erhältlich.

Pro Jahr werden in Österreich für To Go Heißgetränke zirka 300 Millionen Einwegbecher verbraucht, das entspricht innerhalb eines Jahres durchschnittlich 30 Bechern pro Person.1 Die Lebensdauer eines Einwegbechers beträgt 15 Minuten.2 Ein Umdenken zu Mehrweg, wie es Tchibo Kund*innen bereits 2015 vom Einwegsackerl zur Mehrwegtasche gelang, ist der erste wichtige Schritt, um Ressourcen zu schonen. Der zweite wesentliche Faktor ist die Mehrfachnutzung im Alltag, denn mit jeder Wiederverwendung wird ein Einwegbecher gespart. Genau darauf zahlt der Pilot mit myCoffeeCup ein: Tchibo Kaffeegenießer*innen haben den Vorteil des spontanen, umweltfreundlichen Coffee to gos und die Convenience von über 97 Rückgabestellen in Wien, davon auch 33 Tchibo Filialen.

„Tchibo steht seit mehr als 70 Jahren für besten Kaffeegenuss. Zum Mitnehmen gibt es unsere nachhaltig-zertifizierten Kaffees schon lange im Mehrwegbecher, denn jede Nutzung reduziert Müll. Jetzt setzen wir mit myCoffeeCup auf ein etabliertes Pfandsystem, das es Kaffeegenießer*innen noch leichter macht, gerade beim spontanen Coffee to go auf Mehrweg zu setzen. Sie zahlen für den Pfandbecher einen Euro und erhalten diesen bei Rückgabe in einer Wiener Tchibo Filiale oder einer der zahlreichen myCoffeeCup Partner wieder. Eine unkomplizierte und umweltfreundliche Möglichkeit für den Kaffeegenuss unterwegs.“ so Erik Hofstädter, Geschäftsführer Tchibo Österreich. Die myCoffeeCup Mehrwegbecher aus sortenreinem PP-Kunststoff (Polypropylen) können bis zu 700-mal wiederverwendet werden. Nach ihrer langen Lebensdauer werden sie fachgerecht recycelt.

„Durch kontinuierliche Erweiterung des Netzwerks an Partnerbetrieben in ganz Österreich, wird den Konsument*innen eine immer größer werdende Anzahl an Rückgabeorten angeboten. Wir freuen uns, mit Tchibo unser Netzwerk um 33 Rücknahmestellen zu erweitern und es den Konsument*innen noch einfacher zu machen, ihren Verbrauch von Einwegbechern zu reduzieren“, freut sich Christian Chytil, Geschäftsführer von CUP SOLUTIONS und Gründer von myCoffeeCup.

So einfach geht’s: