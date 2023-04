Tchibo SCS-Nordring Outletfiliale feierlich eröffnet

Am Nordring neben der SCS präsentiert Tchibo ab heute eine neue Filiale. Das Besondere: Auf rund 320 Quadratmetern können sich Kundinnen und Kunden über Produkthighlights aus den besten Tchibo Sortimenten zu stark reduzierten Preisen freuen. Abgerundet wird die erweiterte Produktvielfalt durch kompetente Kaffeeberatung und besten Kaffeegenuss.

Tchibo Outlet heißt das Konzept, das der Röstkaffeemarktführer am Nordring in Vösendorf präsentiert. Übersichtliche Regale und die bauliche Offenheit des Raumes laden die Kundinnen und Kunden dazu ein günstige Angebote aus den Kategorien Bekleidung für Damen, Herren und Kinder, Haushalt, Bad, Technik, Wohnen, Freizeit und Heimtextilien zu entdecken. Kaffeeprofis beraten auf der Suche nach dem persönlichen Lieblingskaffee und der passenden Zubereitungsart. Der Duft gemahlener Bohnen und das Aroma von frischem Kaffee mit dazu passenden Snacks laden zum Plaudern und Entspannen ein. Ein gemütlicher Gastgarten vor der Filiale, bietet zusätzlich Platz, um Kaffee und Kuchen im Freien zu genießen. Den Rahmen für das erweiterte Produktsortiment bildet eine Verkaufsfläche von 320 Quadratmetern.

Investition in Verkaufsflächen

Der Nordring in Vösendorf gilt als wichtiger Verkehrsknotenpunkt am südlichen Stadtrand von Wien und wird sowohl von Wiener Kudinnen und Kunden als auch aus Niederösterreich angefahren. „Nachdem wir 2022 die Filial-Oberfläche der Bundesländer modernisiert haben, planen wir für 2023 eine Investitionsoffensive im Raum Wien. Mit dem neuen Outlet-Store am Nordring in Vösendorf bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, günstige Angebote und Produkthighlights aus den besten Tchibo Sortimenten zu entdecken.“, berichtet Erik Hofstädter, Tchibo Geschäftsführer.

Tchibo SCS-Nordring Outlet Facts