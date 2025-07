Tchibo Qbo Iconic Test: Kompakt und stylisch

Heute werfe ich mit euch in meinem Tchibo Qbo Iconic Test einen Blick auf die seit kurzem auch in Österreich erhältlichen Kapselmaschine . Erfahrt hier, was die Maschine zu bieten hat.

Der erste Eindruck: Design und Platzersparnis

Was sofort ins Auge sticht, ist das Design der Qbo Iconic: Die Maschine ist ein echter Hingucker. Mit ihren schlanken 11 cm Breite und 25 cm Höhe ist sie extrem kompakt und passt wirklich in jede noch so kleine Küche oder sogar ins Wohnmobil. Das „skandinavisch klare“ Design, oft mit edlen Chromelementen und matten Gehäusen kombiniert, wirkt hochwertig und unaufdringlich. Ihr könnt sie in verschiedenen Farben bekommen: Light Gold, Dark Chrome, Pantone Special Edition Sky Blue und Muted Clay.

Die Zubereitung: Einfachheit trifft auf PressBrew

Die Bedienung der Qbo Iconic ist super einfach – ich habe bis jetzt nicht einmal in die Beschreibung blicken müssen. Über beleuchtete Tasten könnt ihr drei Tassengrößen wählen, die sich individuell programmieren lassen. Zudem könnt ihr auch heißes oder kaltes Wasser über die Maschine in euer Tasse fließen lassen. Das ist super praktisch, wenn ihr mal einen Espresso, mal einen Caffè oder sogar einen Caffè Grande möchtet. Der Wassertank fasst 0,9 Liter, was für eine kompakte Maschine ordentlich ist und für etwa drei bis vier Tassen reicht, bevor ihr nachfüllen müsst.

Das Herzstück der Maschine ist die patentierte PressBrew-Brühtechnologie mit bis zu 19 bar Pumpendruck. Hier wird der Kaffee in den quadratischen Qbo-Kapseln während des Brühvorgangs zusammengepresst, ähnlich wie bei einer Siebträgermaschine. Und das Ergebnis? Ich bin begeistert vom vollmundigen Geschmack und der guten Crema. Der Kaffee ist heiß genug, und auch größere Portionen schmecken noch gut, wobei mein Favorit ganz klar die Espresso-Größe ist.

Die Kapseln: Quadratisch, praktisch – Qualität hat ihren Preis!

Ein zentraler Punkt, der immer wieder diskutiert wird, sind die Qbo-Kapseln selbst. Sie sind quadratisch und bestehen aus verwertbarem Kunststoff, was sie stapelbarer und prinzipiell recyclingfähig macht. Tchibo betont hier auch den Nachhaltigkeitsaspekt, da die Kapseln bis zu 70% aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen und klimaneutral kompensiert sind. Das ist definitiv ein Pluspunkt für umweltbewusste Kaffeetrinker:innen.

Ja, die Qbo-Kapseln mögen im Vergleich zu manchen anderen Systemen einen höheren Preis haben, aber hier gilt: Qualität hat ihren Preis! Die sorgfältige Auswahl der Kaffees und die spezielle PressBrew-Technologie sorgen für einen Premium-Genuss in jeder Tasse. Und das Beste: Es gibt viele verschiedene Sorten für jeden Geschmack, von mild bis intensiv, von fruchtig bis schokoladig. Ihr könnt die Vielfalt der Qbo-Kaffeesorten auch in den vielen Tchibo Stores verkosten und euren persönlichen Favoriten finden. Im Shop bekommt ihr auch die praktischen Sammelbeutel, die ihr auch wieder im Store abgegeben könnt.

Reinigung und Pflege: Unkompliziert

Die Reinigung der Qbo Iconic ist erfreulich unkompliziert. Sie verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm und eine automatische Entkalkungsanzeige. Der Wassertank und der Kapselauffangbehälter sind leicht zu entnehmen und zu reinigen. Es gibt sogar spezielle Qbo Reinigungskapseln, die Kaffeefette und -öle entfernen.