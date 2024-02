Tratterhof – Mountain Sky Hotel: Über den Wolken

Draußen der Schnee, drinnen die höchste Wellnesslandschaft Italiens

Wer in das Tratterhof Mountain Sky Hotel kommt, der entspannt in der mehrfach ausgezeichneten Monte Silva Mountain Spa. Über 4.000 m2 reinste Entspannung mit einem überwältigenden Bergpanorama verführen dazu, pure „Me-Time“ auf sich wirken zu lassen. Was könnte schöner sein, als in dem ganzjährig beheizen Infinitypool oder dem Sky-Pool die Welt einfach Welt sein zu lassen, oder sich in aller Ruhe der eigenen Beauty zu widmen. Die hauseigene Kosmetiklinie Monte Silva Cura nutzt die Kraft des Waldes, des frischen Quellwassers und der heimischen Heilpflanzen, um höchstes Wohlbefinden zu schenken. Der exklusive Saunabereich ist für adults only reserviert und bietet alpine Wellness auf höchstem Niveau. Täglich zwei Showaufgüsse in der Panorama-Sauna, ein separater Familien-Wellnessbereich und die Beauty Farm vereinen sich im Monte Silva Mountain Spa zu einer herausragenden Welt des Wohlfühlens.

Erlesen speisen und genießen

Dass die Natur viele Schätze zu bieten hat, das wissen auch der Küchenchef und sein Team. Mit größter Sorgfalt wählen sie bei den Bauern der Region die hochwertigsten Produkte aus, um die Gäste mit ihren Schmankerln und Köstlichkeiten zu verwöhnen – eine herrliche Symbiose von Südtiroler Kochkunst und mediterranen Einflüssen. Das Restaurant und der Weinkeller „La Cantina“ sind wohl die genussvollsten Orte im Tratterhof Mountain Sky Hotel.

Angebote: