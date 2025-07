Tamagotchi Plaza Test (Nintendo Switch 2): Niedlich, bunt und voller To-Dos

Tamagotchi Plaza bringt die beliebten virtuellen Haustiere zurück in eine bunte, lebendige Welt voller Läden, Minispiele und niedlicher Charaktere. Auf der Nintendo Switch 2 gibt es darüber hinaus drei exklusive Läden und die neue Maus-Steuerung – aber macht das Spiel auch wirklich Spaß? Es handelt sich hierbei um den neuesten Ableger der Tamagotchi Connection: Corner Shop -Serie und führt euch in die geschäftige Stadt Tamahiko Town auf dem Planeten Tamagotchi. Als frisch geholter Helfer ist es eure Aufgabe, Prinz Tamahiko dabei zur Seite zu stehen, die Stadt zu einem lebendigen Ort zu machen, der würdig ist, das große Tamagotchi-Festival auszurichten.

Tamagotchi Plaza entpuppt sich als ein charmantes Ladenmanagement-Spiel für Fans. Was dahinter steckt, lest ihr im Review!

Gameplay: Wiederholt und easy

Das Herzstück von Tamagotchi Plaza sind die vielen verschiedenen Minispiele, die jeden Laden zu einem kleinen Abenteuer machen. In der Zahnarztpraxis behandelt ihr Karies, im Optiker-Geschäft stellt ihr die perfekte Brille zusammen, und in der Teestube serviert ihr Süßigkeiten und Getränke nach Kundenwunsch. Im Galette-Laden stellt ihr Crépès her, der Fahrradladen lässt euch Fahrräder umfärben und reparieren, und am Rap-Battle-Schauplatz sorgt ihr mit Wortgefechten für Unterhaltung. Dabei ist jedes Minispiel liebevoll gestaltet und bringt eigene Regeln mit. Das Bewertungssystem ist simpel, aber motivierend: Nach jeder Runde bekommt ihr bis zu drei Smileys, je nachdem, wie gut ihr gearbeitet habt. Drei Smileys bedeuten Perfektion, weniger heißt, dass noch Luft nach oben ist. Diese Bewertungen sind nicht nur fürs Ego da – sie bestimmen auch, wie schnell ihr eure Läden aufwerten könnt.

Das funktioniert wie folgt: Wenn in einem Laden durch wiederholte gute Arbeit die Zufriedenheit auf fünf Smileys angewachsen ist, dann kommt Prinz Tamahiko als „finaler Kunde“. Er stellt euch als Kunde auf den Prüfstand, bevor ihr ein Upgrade machen könnt. Alle Läden beginnen mit einem von vier Sternen, dann könnt ihr auf zwei Sterne (Metchi), drei Sterne (Gotchi) und schlussendlich auf vier Sterne (Royal) upgraden. Das schlägt sich dann auch in den Minispielen nieder, die dann immer um eine Schippe fordernder werden und mehr Mechanismen bei den bekannten Minispielen einbauen. Ein besonderes Highlight sind die kooperativen Minispiele für zwei Spieler, die erstmals in der Serie verfügbar sind. Hier können Freunde oder Familienmitglieder zusammenarbeiten oder auch gegeneinander antreten. Das macht das Spiel zu einem perfekten Couch-Gaming-Erlebnis.

Eine lebendige Welt

Die Stadt Tamahiko Town ist das Herz von Tamagotchi Plaza und wirklich liebevoll gestaltet. Über 100 verschiedene Tamagotchi-Charaktere bevölkern die Straßen, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit und besonderen Wünschen. Zwischen euren Arbeitsschichten könnt ihr durch die Stadt spazieren, mit den Bewohnern interagieren und kleine Nebenaufgaben erledigen. Das Schöne daran: Die Stadt fühlt sich wirklich lebendig an. Neue Tamagotchi kommen regelmäßig vorbei, und wenn euer Ruf steigt, lockt ihr sogar seltenere Besucher an. Diese bringen oft besondere Aufträge oder neue Herausforderungen mit sich, wodurch das Spiel auch nach einigen Stunden noch überraschende Momente bietet.

Neben Müllaufsammeln, Verstecken und Botendiensten gibt es in Tamagotchi Plaza einiges zu tun. Denn euch erwarten viele Läden wie Zahnarzt, Nachtpool, Teestube, Schneiderei, Fahrradladen, Mangaladen, Galette-Laden, Optiker, Fitnessstudio und Rap-Battle-Schauplatz mit ihren ganz eigenen Minispielen. Besonders motivierend ist das Sammelsystem: Neue Outfits für eure Tamagotchi, verschiedene Fahrzeuge und jede Menge Sammelgegenstände warten darauf, freigeschaltet zu werden. Wer alle Läden auf Vier-Sterne-Niveau bringen will, hat definitiv Beschäftigung für einige Stunden. Und wer so wie ich bei der Nintendo Switch 2-Version zugeschlagen hat, darf sich über noch mehr Inhalte freuen.

Was die Switch 2 Edition besonders macht

Die Nintendo Switch 2-Edition von Tamagotchi Plaza erweitert das Spiel um drei exklusive Läden, die auf die neuen Steuerungsmöglichkeiten der Konsole zugeschnitten sind. Der Sushi-Laden, der Shuriken-Laden und der kombinierte Sushi-Shuriken-Laden gesellen sich zur Riege der Minispiele. Diese nutzen erstmals die Maus-Steuerung der Joy-Con 2, wodurch sich völlig neue Spielerfahrungen ergeben. Anstatt der üblichen 12 Läden stehen euch auf der Switch 2 insgesamt 15 verschiedene Geschäfte zur Verfügung.

Die Maus-Steuerung funktioniert dabei überraschend intuitiv: Einfach den Joy-Con 2 mit der Seite nach unten auf eine Oberfläche legen, und schon verwandelt er sich in eine präzise Computermaus. Das wird in diesen drei Minispielen auf die Spitze getrieben, und da macht sich gerade beim Bedienen komplexerer Kundenwünsche diese Präzision bemerkbar. Das System erkennt dabei vollautomatisch, wann ihr zwischen normaler Controller- und Maussteuerung wechseln möchtet – ganz ohne Menü-Gefummel. Sehr praktisch!

Wer ist die Zielgruppe?

Tamagotchi Plaza richtet sich an alle, die entspannte Spielerfahrungen schätzen. Ob Jung oder Alt, Tamagotchi-Fan oder Neueinsteiger – das Spiel ist so zugänglich gestaltet, dass wirklich jeder damit Spaß haben kann. Besonders Familien werden die kooperativen Modi zu schätzen wissen. Wer sich nach stressigen Arbeitstagen einfach mal entspannen möchte, ist hier goldrichtig. Das Spiel hat keinen Zeitdruck, keine komplizierten Steuerungen und keine frustrierenden Passagen.

Stattdessen bietet es pure Entspannung mit einer ordentlichen Portion Nostalgie. Ihr müsst halt nur ein wenig Eingewöhnungszeit absolvieren, denn euch wird im Spiel kaum etwas erklärt. Ein nettes Extra ist die Kompatibilität mit dem Tamagotchi Uni-Gerät. Wer das separate Spielzeug besitzt, kann exklusive Items freischalten und zwischen dem physischen Tamagotchi und dem Spiel synchronisieren. Das ist zwar kein Muss, aber für echte Fans ein schönes Detail.

Tamagotchi Plaza: Die Technik

Optisch macht Tamagotchi Plaza als kindgerechter Titel schon was her. Die Grafik ist farbenfroh und niedlich, ohne dabei zu überladen zu wirken. Jeder Laden hat seinen eigenen Stil, und die Animationen der verschiedenen Tamagotchi-Charaktere sind liebevoll gestaltet. Auf der Nintendo Switch 2 läuft das Spiel butterweich und auch im Handheld-Modus gibt es keine Ruckler oder andere technische Probleme.

Die Soundabteilung ist ebenso gelungen: Fröhliche Melodien begleiten euch durch den Spielalltag, und jeder Laden hat seine eigene musikalische Identität. Die Geräuscheffekte sind niedlich und passen perfekt zur bunten Spielwelt. Eine Sprachausgabe gibt es nicht, aber wer schon lesen kann, kommt mit Tamagotchi Plaza bestens zurecht. Nur das eine oder andere Minispiel fordert euch, da es kaum Anleitungen gibt.