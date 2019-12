Tales of Crestoria kommt für iOS und Android

Tales of Crestoria war ursprünglich nur für Japan vorgesehen. Doch nun werden auch wir in den Genuss kommen – seht hier mehr! Zur offiziellen Website des Games geht es übrigens hier .

Bevor wir im Laufe des Jahres 2019 die Bestätigung für einen weltweiten Release von Tales of Crestoria erhielten, wäre das Mobil-Spiel nur den JapanerInnen vorbehalten gewesen. Der Titel ist ein brandneues Tales of -Spiel für iOS und Android, er soll sowohl neue als auch bekannte Charaktere des Universums beinhalten. Ein neuer Trailer für den Ableger wurde von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht, und hier ist die Spiele-Übersicht für euch:

Über Tales of Crestoria

Als das Team den weltweiten Release ankündigte, hieß es, dass wir im Dezember 2019 mehr Infos erhalten werden. Das ist in Form des Trailers nun auch passiert, und ich muss sagen, das Intro-Video gefällt mir persönlich sehr gut! Es gibt Story-Momente zu sehen, Kämpfe und die guten alten Dialoge. Ursprünglich dachte ich mir, dass der neue Teil wohl nur ein Mobil-Abklatsch werden wird, aber je mehr ich sehe, umso überzeugter bin ich.

Der Cast des neuen Teils wird Kanata Hjuger, Misella, Vicious, Aegis Alver, Yuna Azetta und andere Charaktere beinhalten. Der Trailer gibt einen guten Ausblick darüber, was uns in Tales of Crestoria erwarten wird. Ich finde, dass das Game auch auf iOS und Android einen äußerst guten Eindruck macht. Wie sich der Titel allerdings spielt, werden wir erst in einem Test selbst rausfinden müssen. Zusammengefasst: Das Spiel sieht sehr gut aus und wird uns voraussichtlich 2020 gemeinsam mit Tales of Arise beglücken. Was haltet ihr davon?