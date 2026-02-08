Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition erscheint am 22.5.2026 für die Switch 2

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt an, dass das JRPG Tales of ARISE, das bereits für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC erhältlich ist, am 22. Mai 2026 als Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Diese Version enthält sowohl das Basisspiel als auch den zusätzlichen Inhalt „Beyond the Dawn“, der unter anderem neue Quests und verschiedene In-Game-Items ins Spiel bringt.

Was erwartet euch?

Tales of ARISE bietet unterschiedliche Charaktere, ein intuitives und belohnendes Kampfsystem und eine fesselnde Geschichte in einer malerischen Welt. Im Spiel geht es um einen Konflikt zwischen zwei Welten: Rena herrscht seit über 300 Jahren über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und nimmt den Menschen ihre Würde und Freiheit. Die Geschichte beginnt mit zwei Individuen aus unterschiedlichen Welten, die ihr Schicksal verändern und eine neue Zukunft schaffen wollen. Spielende folgen Alphen, einem maskierten Mann ohne Erinnerungen, der keinen Schmerz spürt. Er begegnet Shionne, die durch einen Fluch jedem bei Berührung fürchterliche Schmerzen zufügt. Beide lernen sich gegenseitig kennen und treffen auf unterschiedliche Verbündete, um es mit den mächtigen Lords von Rena aufzunehmen und Dahna zu befreien.