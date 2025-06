TAITO kündigt Bubble Bobble Sugar Dungeons an

TAITO hat Bubble Bobble Sugar Dungeons angekündigt. Prozedurale Levels, altbewährtes Gameplay – was kann da noch schiefgehen?

Über Bubble Bobble Sugar Dungeons

Es wird dieses Weihnachten für PC, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Während die Aufmachung ein wenig nach Kirby schreit, bietet das Game aber noch etwas ganz Anderes, nämlich mehr Quests, mehr Power-ups und somit ein brandneues Erlebnis in der Serie. In Bubble Bobble Sugar Dungeons reist ihr durch alberne Dungeons, die sich bei jedem Besuch aufs Neue ändern. So könnt ihr gesammelte Gegenstände dazu verwenden, um Bub, euren Drachen, stärker zu machen oder neue Fähigkeiten zu erlernen. Ganz wie ein Roguelike geht ihr dann immer tiefer in die Verliese, aber keine Sorge: Ihr müsst nicht alle Monster besiegen.

Am Ende erwartet euch ein Donut-Tor, damit ihr in die nächste Stufe kommt. Schätze und Zutaten werden euch immer wieder mal unterkommen, und diese werden dann zur Verbesserung von Fähigkeiten verwendet oder um euren Bub stärker zu machen. Doch man muss es erneut sagen: die niedlichen Dungeons und Levels erinnern ganz stark an Kirby, denn alles ist von Süßigkeiten inspiriert. Das passt zu Bubble Bobble Sugar Dungeons, denn schon damals zu Commodore 64-Zeiten waren die rundlichen Drachen süßer als alle anderen Protagonisten. Wie sich das Game nun im Jahr 2025 anfühlen wird, darauf gibt das Video einen Vorgeschmack: