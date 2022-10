Tag Heuer und Nintendo arbeiten an Mario Kart-Armbanduhren

Eine ungewöhnliche Kooperation: Die Luxusmarke Tag Heuer und Nintendo arbeiten zusammen, um zwei neue Mario Kart-Uhren zu entwickeln.

Über die Mario Kart-Uhren von Tag Heuer

Wenig überraschend: Die Armbanduhren sind charmant, modisch und wirklich teuer. Die Schweizer Luxusmarke Tag Heuer und Nintendo wollen für Fans der legendären Kart-Serie etwas Besonderes bieten. Viele Leute spielen Mario Kart wahrscheinlich nur ungezwungen mit Freunden, aber für die absoluten Hardcore-Fans sind diese beiden atemberaubenden Uhren einen Blick wert. Tag Heuer hat zwei separate Designs vorgestellt, die Formula 1 x Mario Kart Limited Edition (Chronograph) und die Formula 1 x Mario Kart Limited Edition (Chronograph Tourbillon). Beide Designs sind komplett mit beweglichen Teilen und ikonischen Mario Kart-Charakteren und Objekten wie Mario, Kugel-Willi, der rutschigen Banane und sogar dem gefürchteten blauen Stachi-Panzer ausgestattet.

Die beiden Uhren werden am 20. Oktober auf der offiziellen Website von Tag Heuer in den Verkauf gelangen. Beide Uhren werden nur in äußerst limitierten Mengen hergestellt, sodass den Fans geraten wird, sich für die Mailingliste der Website anzumelden, um benachrichtigt zu werden, wenn es losgeht. Wir sprechen aber nicht von Kleingeld, da die Chronograph-Version der Uhr für 4.300 Dollar verkauft wird, während die Chronograph Tourbillon-Version satte 25.600 Dollar kostet. Obwohl das irrsinnige Preise sind, zeigt die Existenz von teuren Gaming-Sammelprodukten wie diesen, dass viele Erwachsene ihre Kindheitsfavoriten mit sich führen. Während die Uhr mit Videospiel-Emblemen verziert ist, ist das allgemeine Design dezent, aber dennoch bemerkenswert gehalten. Das wird sie wahrscheinlich zu einer würdigen Uhr für professionelle Erwachsene machen, die ihr inneres Kind noch am Leben erhalten…