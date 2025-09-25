Tag der Zahngesundheit 2025: „Gesund beginnt im Mund – Superkraft Spucke“

Heute findet der Tag der Zahngesundheit statt, der jedes Jahr daran erinnert, wie wichtig eine gute Mundpflege für unsere gesamte Gesundheit ist. Unter dem Motto „Superkraft Spucke“ stehen 2025 die vielfältigen Funktionen des Speichels im Mittelpunkt: von der Remineralisierung des Zahnschmelzes über die Neutralisierung von Säuren bis hin zum Schutz vor Krankheitserregern. Oral-B weiß, wie wichtig eine gesunde Mundflora für das tägliche Wohlbefinden ist und unterstützt diese mit der Oral-B iO2 elektrischen Zahnbürste.

Mehr Wertschätzung für die unterschätzte Superkraft

Speichel ermöglicht elementare Funktionen wie Sprechen, Essen und Schlucken. Er fördert die Heilung kleiner Wunden im Mund, schützt die Zähne vor Säureangriffen und hilft dabei, schädliche Mikroorganismen abzuwehren. Die Initiative macht darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, den Speichelfluss zu erhalten – etwa durch regelmäßiges Trinken, zahnfreundliches Kauen oder eine sanfte Zahnpflege. Besonders betroffen sind Menschen mit eingeschränkter Speichelproduktion infolge von Krankheiten oder medikamentöser Behandlung.

„Wenn der Speichel als natürlicher Schutzschild für die Zähne und das Zahnfleisch wirken soll, ist eine regelmäßige und sanfte Reinigung entscheidend“, erklärt Daniel P. Grotzer, Zahnarzt und Dentalexperte von Oral-B. „Die Oral-B iO2 sorgt nicht nur für gründliche Sauberkeit, sondern respektiert dabei die sensiblen Strukturen im Mund – und unterstützt damit die körpereigene Superkraft optimal.“

Oral-B iO2: Smarte Zahnpflege im Einklang mit der Mundgesundheit

Die Oral-B iO2 elektrische Zahnbürste ist ideal darauf abgestimmt, die Schutzfunktion des Speichels zu ergänzen und zu stärken:

Sanfte Mikrovibrationen für eine gründliche, schonende Reinigung

Ein speziell mit Zahnärzt:innen entwickelter runder Bürstenkopf für sensibles Zahnfleisch

Intelligente Andruckkontrolle zur Unterstützung der richtigen Technik und zum Schutz des Zahnfleisches

3 leise Reinigungsmodi, die im Super Sensitiv-Modus starten, für ein schonendes und individuell anpassbares Putzerlebnis

Benutzerfreundliche Gestaltung durch einen All-in-1 Schaltknopf zur einfachen Steuerung aller Funktionen

Klinisch bewiesene Vorteile (Basierend auf einer klinischen Studie mit 90 Proband:innen (Oktober 2023)):

Entfernt 100 % mehr Plaque als herkömmliche Handzahnbürsten

Sorgt für 150 % mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen

Fördert 100 % gesünderes Zahnfleisch durch optimalen Schutz

Mit smarter Technologie und bewusstem Fokus auf sanfte Pflege trägt die Oral-B iO2 dazu bei, die natürliche Superkraft des Speichels zu unterstützen. So leistet die tägliche Mundhygiene einen aktiven Beitrag zur allgemeinen Gesundheit.