Tägliches Abenteuer: Pokémon Go bekommt neues Levelsystem bis Stufe 80

Das Leveling in Pokémon Go ändert sich diese Woche, so dass die Fans ein neues maximales Level erreichen und nützlichere Belohnungen verdienen.

Neues Level-System bis Stufe 80

Der Entwickler nennt die Änderung, die am 15. Oktober erscheint, ein Rebalancing des Pokémon Go-Leveling-Systems. All dies sind Änderungen, die Frustrationen im Zusammenhang mit dem Erreichen von maximalen Levels vorbeugen können. Am Montag erklärte Pokémon Go-Entwickler Niantic, wie das neue Leveling-System des mobilen Schnapp sie dir alle-Spiels funktionieren wird und worauf sich viele langjährige Fans freuen können. Niantic enthüllte auch eine neue Möglichkeit, XP zu verdienen: Tägliche Abenteuer-Eier. Die Levelobergrenze von Pokémon Go wird als Teil des neuen Systems von Niantic von 50 auf 80 gesetzt. Diese Erhöhung gilt nur für Trainer, nicht für ihre Pokémon, die immer noch bei Stufe 50 maximal sein werden. Aber der Fortschritt auf 80 kommt jetzt mit mehr Belohnungen, einschließlich erhöhter Pokémon- und Gegenstandslager und einer langen Liste von Kosmetika, die bei bestimmten Meilensteinen freigeschaltet werden.

Die XP für die Level

Hier sind die neuen XP-Zahlen, die für wichtige Meilenstein-Level in Pokémon Go erforderlich sind:

Stufe 10: 48.000 Gesamt-XP

Stufe 20: 258.000 Gesamt-XP

Stufe 30: 1.083.000 Gesamt-XP

Stufe 40: 3.953.000 Gesamt-XP

Stufe 50: 12.753.000 Gesamt-XP

Stufe 60: 34.353.000 Gesamt-XP

Stufe 70: 85.853.000 Gesamt-XP

Stufe 80: 203.353.000 Gesamt-XP

Derzeit benötigen Pokémon Go-Figuren 176 Millionen XP, um Level 50 zu erreichen. Die aktuelle Version der Leveling-Version erforderte auch eine Liste von Aufgaben, die abgeschlossen werden müssen, um zu den Stufen 41 bis 50 zu kommen, und diese werden auf die Stufen 71 bis 80 verschoben. Das wird das Endgame sozusagen! Niantic sagt, dass alle, die bereits Stufe 23 oder höher sind, automatisch mindestens ein Level gewinnen werden, und dass keine Figur im Level fallen wird, wenn das neue Leveling-System wirksam wird.

Pokémon Go Level-Belohnungen

Zusätzlich zu den Belohnungen, die den Speicher von Pokémon, Gegenständen, Geschenken und Postkarten erhöhen, wenn die Stufen aufsteigen, wird das aktualisierte Leveling-System von Pokémon Go die folgenden Avatar-Gegenstände auf bestimmten Ebenen austeilen:

Stufe 25: Pokéball-Kappe

Stufe 30: Pokéball-Schuhe

Stufe 35: Pokéballjacke

Stufe 40: Tolle Ballkappe

Stufe 45: Tolle Ballschuhe

Stufe 50: Tolle Balljacke

Stufe 55: Ultra Ball Cap

Stufe 60: Ultraballschuhe

Stufe 65: Ultraballjacke

Stufe 71: Schuhe der Stufe 71

Stufe 73: Stufe 73 Shades

Stufe 75: Stufe 75 Hosen

Stufe 77: Pose der Stufe 77

Stufe 79: Stufe 79 Frisur (kurz) und Stufe 79 Frisur (lang)

Stufe 80: Jacke der Stufe 80

Darüber hinaus haben Spieler, die in Pokémon Go Level 70 erreichen, eine erhöhte Chance, beim Austausch von Geschenken mehr Freundespunkte zu erhalten.

Was ist das tägliche Abenteuer-Ei?

Ähnlich wie beim täglichen Abenteuer-Rauch erhalten wir jetzt ein tägliches Abenteuer-Ei, das ein Pokémon ausbrütet und den Spielern 10.000 XP für die Inkubation einbringt. Jedes tägliche Abenteuer-Ei benötigt nur 1 km Erkundung zum Schlüpfen, und es wird die anderen Inkubatoren der Spieler nicht verbrauchen. (Wenn sich ein Trainer jeden Tag zum ersten Mal bei Pokémon Go anmeldet, wird das tägliche Abenteuerei automatisch in seinen eigenen Inkubator gelegt.) Das neue Leveling-System von Pokémon Go wird am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, freigeschaltet. Freut ihr euch darauf?