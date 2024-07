SWORD ART ONLINE Fractured Daydream erscheint im Oktober 2024

Bandai Namco Entertainment gibt bekannt, dass SWORD ART ONLINE Fractured Daydream am 4. Oktober 2024 für PC, PS5, Xbox Serie und Switch kommt.

Zu SWORD ART ONLINE Fractured Daydream

Schauplatz des Online-Koop-Actionspiels ist die Virtual-Reality-Welt Alfheim Online. Durch einen Zwischenfall mit dem System Galaxia geraten die unterschiedlichen Welten und Zeitlinien durcheinander. Charaktere aus den verschiedenen Arcs und Spielen von Sword Art Online treffen in dieser verzerrten Welt aufeinander und müssen teils unerwartete Allianzen mit bekannten Feinden schließen, während sie alte Erinnerungen aufleben lassen und versuchen, die Zeitlinie wieder in Ordnung bringen. Spielende können aus den beliebtesten Charakteren der Serie wählen, sich großen Koop-Gruppen mit bis zu 20 Mitgliedern anschließen und so in Crossplay-Raids und Bosskämpfen zum Sieg beitragen.

Das klingt gut? Wunderbar, denn digitale Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Das Spiel ist grundsätzlich in drei Editionen vorbestellbar: Standard, Deluxe und Premium. Vorbesteller*innen der Digital Deluxe oder Digital Premium Edition des Spiels erhalten drei Tage Early Access und können die Welt von SWORD ART ONLINE Fractured Daydream so vor allen anderen betreten. Zudem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der Einblicke in die Story gibt. SWORD ART ONLINE Fractured Daydream erscheint am 4. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Was haltet ihr von diesem neuen Game?