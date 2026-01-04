SwitchBot Wetterstation: Umweltbewusstsein für bessere Entscheidungen

Mit einem 7,5-Zoll-E-Ink-Display bündelt die SwitchBot Wetterstation wichtige Haushaltsinformationen in einer einzigen Übersicht.

Integrierte Sensoren zeigen Datum, Sonnenauf- und -untergänge, Innenraumtemperatur und -luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Wetterdaten sowie eine 6-Tage-Wettervorhersage an. Ergänzt wird dies durch plattformübergreifende Kalender-Synchronisation und automatische Szenenumschaltungen für ein intelligenteres Haushaltsmanagement.

Das ist aber noch nicht alles, denn darüber hinaus bietet das Gerät KI-gestützte Wetter-Briefings mit täglichen Empfehlungen basierend auf lokalen Bedingungen sowie kuratierte, wetterbezogene Zitate, die dem Alltag eine inspirierende Note verleihen. Und zu guter Letzt sieht das Produkt auch sehr unaufdringlich aus, sodass es in alle Haushalte passt!