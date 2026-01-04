SwitchBot OBBOTO: KI-gestütztes Pixel-Globus-Licht für den Schreibtisch

Den Abschluss der Komfort-Tech-Reihe bildet SwitchBot OBBOTO, ein ausdrucksstarker Lichtbegleiter.

Über den SwitchBot OBBOTO

Er soll das Smart-Lighting-Portfolio von SwitchBot abrunden und zugleich erweitern. Mit über 2.900 RGB-LEDs, Bewegungserkennung, Musikvisualisierung und KI-gesteuerten Stimmungsanimationen wird Licht zu einem interaktiven Begleiter. OBBOTO zeigt Zeit und Wetter durch Lichtmuster an und bietet interaktive Pixelkunst sowie Ambiente-Modi für Schlaf, Fokus oder Entspannung.

Zu den Kernfunktionen zählen Sonnenaufgangs‑Wecker, Fokus‑/Study‑Modi, Entspannungs‑/Meditationsszenen, Musik‑Visualisierung sowie ein Näherungssensor, der beim Betreten des Raums eine personalisierte Licht‑Reaktion auslöst. Die Zielgruppe sind vor allem Tech‑Affine, Gamer, Creatoren und Personen, die ihren Arbeitsplatz oder Nachttisch mit einem interaktiven, stimmungsbasierten Licht‑Begleiter aufwerten wollen.