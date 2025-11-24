Switchbot mit starken Rabatten auf Smart-Geräte

SwitchBot bietet bis zum 1. Dez. im Rahmen des Black Friday 2025 Rabatte von bis zu 50 % auf zahlreiche smarte Produkte an. Da sich ohnehin gerade drei Produkte bei uns im Review befinden, könnt ihr so bei Interesse gleich ordentlich Geld sparen. Hier findet ihr unseren Test zum SwitchBot LED Strip Light 3.

SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20/Saugroboter K11+

SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 wurde für leistungsstarke, freihändige Reinigung großer Flächen entwickelt. Mit RinseSync-Technologie für kontinuierliche Walzenreinigung, 10.000 Pa Saugkraft und KI-Hinderniserkennung entfernt er effizient Schmutz auf verschiedenen Oberflächen. Die MultiClean-Basisstation automatisiert Staubabsaugung, Trocknung und bietet optional Wasseranschluss zum Nachfüllen und Entleeren. Dank Matter 1.4-Kompatibilität lässt sich der Roboter nahtlos in alle gängigen Smart-Home-Systeme integrieren. Zum S20 wird es bald ein Review auf unserer Seite geben.

Für kleinere Räume eignet sich der SwitchBot Mini Saugroboter K11+. Als kleinster selbstentleerender Saugroboter der Welt bietet er 6.000 Pa Saugkraft, 360° LiDAR-Navigation und einen leisen Betrieb (45 dB). Der 4-Liter-Staubbeutel hält bis zu 90 Tage, und durch Matter 1.4-Unterstützung funktioniert das Gerät reibungslos mit Apple Home, Alexa und Google Home.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo/Touch Combo

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo revolutioniert die Haussicherheit als das weltweit erste nachrüstbare smarte Türschloss mit 3D-Gesichtserkennung. Mit 30.000 Infrarot-Punkten ermöglicht es eine präzise Authentifizierung in weniger als einer Sekunde, mit Verschlüsselung auf Bankniveau und einer Fehlererkennungsrate von unter 0,0001 %. Das Schloss unterstützt 18 Entriegelungsmethoden – darunter Gesichtserkennung, Auto-Unlock und NFC – und ist mit 99,9 % aller Türschlösser kompatibel, ohne dass eine Modifikation erforderlich ist. Dank FastUnlock erfolgt der Zugriff besonders schnell, während der Motor um 122,2 % schneller arbeitet und mit nur 20 dB nahezu geräuschlos ist. Ein 3-stufiges Akkusystem sorgt für eine Laufzeit von bis zu 9 Monaten, inklusive Notstromoption.

