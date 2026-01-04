SwitchBot KI MindClip: Tragbarer KI-Assistent für Alltag und Arbeit

Mit seinem Debüt auf der CES 2026 erweitert der SwitchBot KI MindClip die Intelligenz von Smart Home 2.0 über physische Räume hinaus.

Über den SwitchBot KI MindClip

Er fungiert als persönlicher, sprachbasierter Wissensassistent für Beruf und Alltag. Weit mehr als ein KI-Diktiergerät erfasst KI MindClip kontinuierlich Meetings, Gespräche und alltägliche Momente und verwandelt sie in strukturierte Zusammenfassungen, umsetzbare Aufgabenlisten und eine durchsuchbare persönliche Wissensdatenbank. Als eine Art „zweites Gehirn“, das von einem abonnierten Cloud-KI-Dienst betrieben wird, ermöglicht es uns das Durchforsten von Informationen.

Wir können damit frühere Gespräche, Erinnerungen und Lerninhalte jederzeit abrufen, bei vergessenen Details gezielte Fragen stellen und fragmentierte Informationen in verwertbare Erkenntnisse verwandeln. Mit einem Gewicht von nur 18 Gramm und Unterstützung für über 100 Sprachen hilft KI MindClip dabei, die stetig wachsende Menge gesprochener Informationen zu organisieren – für klareres Denken, effizienteres Arbeiten und weniger kognitive Belastung im modernen Alltag.