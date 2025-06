SwitchBot bringt Multitasking-Haushaltsroboter K20+ Pro – was kann er?

Nach seiner mit Spannung erwarteten Premiere auf der CES 2025 freut sich SwitchBot, den offiziellen Marktstart sowie den Beginn der Vorbestellungen für den K20+ Pro bekannt zu geben – den weltweit ersten multitaskingfähigen Haushaltsroboter. Der K20+ Pro wurde entwickelt, um das smarte Wohnen auf ein neues Level zu heben. Er vereint Staubsaugen, Haussicherheit, Luftreinigung und smarte Zustellung in einer einzigen intelligenten Plattform – und setzt damit einen neuen Maßstab im Bereich der Heimautomatisierung.

Im Herzen dieses innovativen Roboters steckt die FusionPlatform™ – ein modulares System, das durch die ClawLock™-Technologie erweitert wird. Diese ermöglicht es dem K20+ Pro, sich nahtlos mit Mini-Smart-Geräten zu verbinden. Ob Reinigung, Lieferung von Haushaltsgegenständen, Überwachung des Zuhauses oder Sicherstellung der Luftqualität – der K20+ Pro erledigt all diese Aufgaben vollkommen autonom.

Hausmanagement neu gedacht

Mit einem Mini-Saugroboter, einer Basisstation und der FusionPlatform™ – einer einzigartigen, anpassungsfähigen Mobilplattform – ist der K20+ Pro ein Haushaltsassistent, der unterschiedlichste Aufgaben in mehreren Einsatzformen übernehmen kann. Dabei vereint er die Bereiche Komfort, Sicherheit und Haushaltsrobotik aus dem Produktportfolio von SwitchBot in einem intelligenten System.

K20+ Pro: Ein smarter Lieferassistent

Vom Servieren von Speisen und Getränken bis hin zum Transport kleiner Pakete – der K20+ Pro verfügt über die anpassungsfähige Mobilplattform FusionPlatform™, die individuell anpassbare Nutzlasten unterstützt und ein Gewicht von bis zu 8 kg tragen kann. Wir können uns nun auf den Roboter verlassen, um alltägliche Aufgaben zu übernehmen – etwa die Zustellung von Gegenständen an Senioren oder die Verwaltung von Haustierbedarf.

K20+ Pro Patrouille-Kit: Ein mobiler Sicherheitswächter

Ausgestattet mit der SwitchBot Pan/Tilt Kam Plus 2K oder 3K bietet das K20+ Pro Patrouille-Kit Echtzeitüberwachung, fortschrittliche Bewegungserkennung und sofortige Benachrichtigungen. In Kombination mit der SwitchBot-App ermöglicht es euch, euer Zuhause aus der Ferne zu patrouillieren – und sorgt dafür, dass Haustiere, Kinder und Wertgegenstände jederzeit geschützt sind.

K20+ Pro Luftreiniger-Kit: Ein mobiler Helfer für saubere Luft

In Kombination mit dem SwitchBot Luftreiniger verwandelt das K20+ Pro Luftreiniger-Kit die Luftreinigung im Zuhause in ein mobiles und intelligentes Erlebnis. Ausgestattet mit fortschrittlicher Filtertechnologie bewegt sich der Roboter autonom von Raum zu Raum, beseitigt Allergene, Gerüche und Schadstoffe – und sorgt so für durchgehend saubere Luft im gesamten Wohnbereich.

K20+ Pro Luftstrom-Kit: Ein mobiler Umluftventilator

In Kombination mit dem SwitchBot Batterie-Umluftventilator optimiert das K20+ Pro Luftstrom-Kit die Luftzirkulation im Haushalt auf intelligente und mobile Weise. Dank des tragbaren Designs des Ventilators kann sich das Kit von Raum zu Raum bewegen und so für eine gleichmäßige Luftverteilung sorgen – selbst wenn die Nutzer nicht zu Hause sind.

Zusätzlich können wir den SwitchBot verstellbaren Ständer für Geräte sowie den SwitchBot Kabelloser Staubsauger erwerben, um noch vielseitigere Kombinationen zu ermöglichen. Für das ultimative Smart-Home-Erlebnis lässt sich mit all diesen Komponenten das SwitchBot K20+ Pro Omni Ultimate Kit zusammenstellen.

FusionPlatform™: Die ultimative DIY-Plattform

Als Herzstück des K20+ Pro wurde die FusionPlatform™ entwickelt, um endlose Anpassungsmöglichkeiten und maximale Flexibilität für DIY-Enthusiasten zu bieten. Sie dient als modulare Basis, mit der Nutzer den Roboter für unterschiedlichste innovative Anwendungsfälle gestalten, erweitern und individualisieren können.

Egal, ob wir neue Funktionen hinzufügen oder bestehende Fähigkeiten erweitern möchten – die FusionPlatform™ ermöglicht eine nahtlose Integration von individuell gefertigten Aufsätzen, 3D-gedruckten Komponenten und Geräten von Drittanbietern. Dank mehrerer Stromanschlüsse lassen sich beispielsweise Lautsprecher, Mini-Kühlschränke für Autos oder sogar UV-Sterilisationslampen anschließen.

Die FusionPlatform™ verwandelt den SwitchBot K20+ Pro in eine Spielwiese für technologische Kreativität und lädt Nutzer dazu ein, neu zu denken, wie Haushaltsroboter individuell an ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Später im Jahr wird SwitchBot außerdem einen Wettbewerb ausrufen, bei dem alle DIY-Begeisterten ihre kreativen Ideen zur Nutzung des K20+ Pro entwickeln und präsentieren können.

Nahtlose Navigation und Smart-Home-Integration

Ausgestattet mit D-ToF-Lidar-Navigation und zwei Lasersensoren kartiert der K20+ Pro euer Zuhause mit zentimetergenauer Präzision. Gleichzeitig arbeitet er nahtlos mit Alexa, Google Assistant, Siri und dem umfassenden SwitchBot-Ökosystem zusammen. Dank der Fernsteuerungsfunktion eignet sich der Roboter ideal für Haushalte mit Kindern, Senioren oder Haustieren – als Alltagshelfer und verlässlicher Begleiter in einem.

Der SwitchBot K20+ Pro ist ab sofort auf der offiziellen SwitchBot-Website zur Vorbestellung erhältlich – mit verschiedenen Kit-Optionen zur Auswahl. Die Preise beginnen bei 599,99 Euro, je nach gewähltem Kit. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen SwitchBot-Webseite. Folgt SwitchBot außerdem auf Twitter, Instagram und Facebook, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.