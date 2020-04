Survival-Indie-Game Windbound angekündigt (+Trailer und Releasetermin)

Deep Silver kündigt das liebevoll gestaltete Indie-Survival-Abenteuer Windbound an, in dem ihr ab 28. August 2020 digital auf der PS4 , der Xbox One, der Switch und dem PC die Segel setzen könnt. Was ihr über das Spiel wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns. Und wir starten gleich mit dem Ankündigungstrailer: