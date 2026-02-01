Surprise & Delight: Funko und Warner Bros. schocken mit neuer Pop! Mystery-Serie

Wenn ihr dachtet, eure Funko-Sammlung sei bereits komplett, dürft ihr euch jetzt auf eine düstere Überraschung gefasst machen. Der Popkultur-Gigant Funko hat eine völlig neue Ära des Sammelns eingeläutet. Mit der Einführung der POP! Mystery Vinylfiguren setzt die Marke erstmals auf das „Surprise & Delight“-Prinzip in einer klassischen Blind-Box. Den Anfang macht eine Kooperation, die euch das Blut in den Adern gefrieren lässt: Die POP! Mystery Horror Kollektion in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

Das Grauen im Verborgenen

Ab diesem Sommer wird die Jagd nach euren Lieblingscharakteren deutlich nervenaufreibender. Anstatt gezielt ins Regal zu greifen, entscheidet bei den neuen Horror-Figuren das Schicksal. Ihr kauft eine blickdichte Verpackung und erlebt erst beim Auspacken den ultimativen Kick. In der ersten Welle der Warner Bros. Klassiker warten sechs ikonische Albtraumgestalten auf euch: Pennywise in zwei Varianten, die besessene Regan, die weinende La Llorona, die Gruselpuppe Annabelle und die unheimliche Nonne aus „The Nun“.

Mehr als nur Vinyl: Karten und seltene Schätze

Doch Funko geht noch einen Schritt weiter, um eure Sammlerleidenschaft anzuheizen. Parallel zu den Figuren dürft ihr euch auf brandneue POP! Sammelkarten freuen, die jeder Packung beiliegen. Für die wahren Jäger:innen unter euch gibt es zudem eine ganz besondere Herausforderung: Die Chance auf eine extrem seltene Chase-Figur liegt bei 1 zu 72. Wer dieses Glück hat, darf nicht nur eine exklusive Variante sein Eigen nennen, sondern erhält obendrein eine spezielle Folien-Sammlerkarte als Krönung für die Vitrine.