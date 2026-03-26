Superhelden-Komödie Dispatch landet im Sommer auf der Xbox

Frische Nachrichten vom Xbox Partner Showcase: AdHoc Studio bringt den gefeierten Hit Dispatch diesen Sommer endlich auf die Xbox Series X|S. Nachdem die humorvolle Superhelden-Geschichte bereits auf der Nintendo Switch, der PlayStation 5 und dem PC über 4 Millionen Spieler:innen begeistern konnte, schließt der Titel nun die Lücke im Konsolen-Line-up. Dank der Unterstützung von Xbox Play Anywhere und Cross-Save-Funktionen seid ihr dabei völlig flexibel: Ihr könnt eure Fortschritte nahtlos zwischen Konsole, PC und Handheld übertragen und genau dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt.

Held:in im Ruhestand wird zum/zur Chaos-Koordinator:in

In Dispatch schlüpft ihr in die Rolle von Robert Robertson III. Einst als Mecha Man bekannt, ist von seinem Glanz nicht viel übrig – sein Mech-Anzug ist schrottreif und die Kasse leer. Um den Kampf gegen seinen Erzfeind irgendwann wieder aufnehmen zu können, müsst ihr einen Job in der Superhelden-Zentrale annehmen. Doch statt selbst loszufliegen, arbeitet ihr als Dispatcher. Eure Aufgabe ist es, ein Team aus eigenwilligen Außenseiter:innen durch gefährliche Rettungsmissionen in Los Angeles zu lotsen. Dabei dürft ihr den Einfluss der verschiedenen Persönlichkeiten und Beziehungen nicht unterschätzen, denn eure Entscheidungen ziehen sich über acht Episoden hinweg und bestimmen den Ausgang der Geschichte.

Hollywood-Besetzung und bekannte Stimmen

Das Projekt glänzt nicht nur durch seinen schrägen Humor, sondern auch durch einen beeindruckenden Cast. Ihr dürft euch auf die Stimmen von Hollywood-Größen wie Aaron Paul und Jeffrey Wright freuen. Auch bekannte Synchronsprecher:innen wie Laura Bailey und Matthew Mercer sowie Internet-Persönlichkeiten wie Jacksepticeye sind mit von der Partie.