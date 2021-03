Super Smash Bros. Ultimate: Pyra/Mythra ab sofort verfügbar

Was ihr über Pyra/Mythra wissen müsst

Pyra aus Xenoblade Chronicles 2 ist eine legendäre Klinge, eine lebende Waffe der Hauptfigur Rex. Nach einer Reihe dramatischer Ereignisse nimmt sie in dem Rollenspiel die Gestalt von Mythra an, einer weiteren Persönlichkeit, die bis dahin in ihr verborgen war. Die beiden vom Schicksal verbundenen Charaktere sind auch in den Kämpfen von Super Smash Bros. Ultimate unzertrennlich.

Die Besonderheit des Duos: Im Auswahlmenü stellen Pyra und Mythra eine einzige Kämpferin dar. Im Kampf jedoch könnt ihr jederzeit zwischen den beiden hin und her wechseln, um ihre unterschiedlichen Fähigkeiten zu nutzen. Pyra besticht mit ihrer Stärke, während Mythra sich durch ihre hohe Geschwindigkeit auszeichnet. Durch einen fliegenden Wechsel der Charaktere könnt ihr mit Pyra starke Attacken ausführen und mit Mythra blitzschnell über die Stage eilen. Dieses strategische Doppeltalent macht Pyra/Mythra zu einer einzigartigen Kämpferin in der Riege der Super Smash Bros. Ultimate-Charaktere.