Super Smash Bros. Ultimate-Lookalike Divine Knockout kommt im Dezember

Das Third-Person-Plattform-Kampfspiel Divine Knockout wird am 6. Dezember für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht.

Dies kündigten der Herausgeber Hi-Rez Studios und der Entwickler Red Beard Games an. Hier soll es richtig zur Sache gehen: Zuerst richtet ihr Schaden an, und dann fegt ihr eure Gegner ganz à la Super Smash Bros. Ultimate von der Arena! Der Einfluss des Nintendo-Giganten ist klar ersichtlich, denn es soll zudem auch keine verwirrenden Tastenkombinationen geben. Auf Knopfdruck könnt ihr Felsen werfen, Excalibur nutzen, Mjölnir führen und vieles mehr – schließlich sollt ihr gegen eure Feinde und nicht gegen die Steuerung kämpfen. Da dürfen lebendige Arenen nicht fehlen: Jede dieser Arenen verfügt über eigene Mechaniken, so werden manche etwa zu bröckeln beginnen und in anderen gibt es tödliche Fallen.

Divine Knockout stellt eine Wendung im SMITE-Universum dar, in der wir eine Welt der Mythologie wie noch nie zuvor erleben dürfen. Die Götter und Göttinnen der Geschichte werden als stilisierte, ausdrucksstarke Kämpfer neu erfunden, die in eine lebendige und gefährliche Welt gebracht werden. Noch dazu wird es – wie mittlerweile typisch – zwei verschiedene Versionen des Spiels geben. Die Gründer-Edition und die Ultimate-Edition werden euch jeweils acht Götterfiguren freischalten, aber die zusätzlichen Boni unterscheiden sich dramatisch. Wer also schon immer mal in die Rolle von Herkules, König Arthur, Athena, Susano, Amaterasu, Sol, Ymir und Thor schlüpfen wollte, hat nun die Gelegenheit dazu! Hier ist der aktuellste Trailer des Spiels für euch: