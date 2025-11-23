Super-Saiyajin-Genuss: KFC x Dragon Ball Z Limited Edition bis Jänner 2026 erhältlich

Z-Power trifft Crunchy Chicken: Mit einer exklusiven Dragon Ball Z Limited Edition vereint KFC legendäre Popkultur mit ikonischem Geschmack. Ab dem 25. November 2025 können Fans in allen KFC-Restaurants österreichweit ihre Lieblingshelden auf ganz neue Art kulinarisch erleben.

Seit Jahrzehnten begeistert Dragon Ball Z Generationen auf der ganzen Welt. In Österreich erlebt die Kultserie aktuell ein starkes Comeback, das vor allem von der Generation Z getragen wird: Sie entdeckt die Abenteuer rund um Son Goku, Vegeta und Co. neu und macht Dragon Ball Z zu einem der einflussreichsten Popkultur-Phänomene des Jahres. Dieser Trend reicht mittlerweile weit über die Serienwelt hinaus und prägt internationale Bereiche wie Mode, Musik und Food.

Passend dazu präsentiert KFC eine Reihe köstlicher Spezialitäten, die den Spirit der Serie geschmacklich interpretieren. Zu den Highlights zählen der Teriyaki Katsu Sando, ein ikonisches Chicken-Sandwich mit japanischem Touch (EUR 6,49), der Teriyaki Strips Bucket, ein asiatisch inspiriertes Geschmackserlebnis auf Basis eines KFC-Klassikers (EUR 10,19), sowie die Dragon Fried Balls, ein Must-Try für alle Genießer:innen und vegetarischen Fans (EUR 3,79 für 7 Stück).

Bis Jänner 2026 erhältlich

Die Limited Edition ist bis Ende Jänner 2026 erhältlich und bietet allen Fans die Möglichkeit, die Power ihrer Lieblingshelden nicht nur zu sehen, sondern auch zu schmecken.

„Dragon Ball Z prägt seit Jahrzehnten die Popkultur und erlebt gerade ein beeindruckendes Revival, besonders bei der Generation Z. Mit unserer Limited Edition greifen wir diesen Trend auf und übersetzen die Z-Power von Son Goku und Co. in ein einzigartiges Geschmackserlebnis.“ erzählt Agnieszka Imsirović, Head of Marketing & Supply Chain für KFC Österreich & Slowakei bei Queensway.

Queensway, der Betreiber der KFC-Restaurants in Österreich und der Slovakei, steht für besten Geschmack, frische Zutaten und Qualität. Alle Gerichte werden aus 100 % natürlichem Huhn zubereitet, den ganzen Tag über frisch im Restaurant, und ausschließlich mit zertifizierten Zutaten hergestellt.