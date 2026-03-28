Super Meat Boy 3D Box Version erscheint am 30.6.2026

Macht euch bereit für blutige Sprungeinlagen in der dritten Dimension. Meridiem hat offiziell angekündigt, dass die Super Meat Boy 3D Box-Version am 30. Juni 2026 für Switch 2 und PS5 erscheint. Wer nicht so lange warten möchte, darf bereits ab dem 31. März 2026 bei der digitalen Version zugreifen. Das von Sluggerfly und Team Meat entwickelte Spiel verlässt die klassische 2D-Ansicht und konfrontiert euch mit gewohnt gnadenlosen Herausforderungen in einer räumlichen Welt.

Zwischen Kreissägen und Weltschmerz

In Super Meat Boy 3D schlüpft ihr erneut in die Rolle des kleinen Fleischwürfels, um eure Freundin Bandage Girl aus den Fängen von Dr. Fetus zu befreien. Ihr dürft euch auf präzises Gameplay freuen, bei dem jeder Millimeter zählt. Ob ihr durch brennende Wälder springt oder euch durch riesige Müllberge manövriert – das Ziel bleibt dasselbe: Überleben. Die Entwickler:innen versprechen dabei den klassischen Retro-Schwierigkeitsgrad, der eure Reflexe bis an die Belastungsgrenze treiben wird. Neben knallharten Dark-World-Leveln erwarten euch zudem epische Bosskämpfe und zahlreiche Geheimnisse, die ihr im Laufe eures Abenteuers freischalten könnt.

Exklusive Inhalte für Sammler:innen

Für alle Fans von haptischen Medien stehen zwei verschiedene Editionen zur Auswahl. Die Standard Edition kommt mit einem Stickerset und einem Wendecover zu euch nach Hause. Wenn ihr tiefer in die Welt von Meat Boy eintauchen wollt, könnt ihr zur Special Edition greifen. Diese enthält zusätzlich einen speziellen Schuber, eine Lentikular-Postkarte, einen Stoffaufnäher sowie ein Artbook. So bekommt ihr nicht nur eine ordentliche Portion Frustresistenz geliefert, sondern auch handfeste Extras für eure Sammlung.