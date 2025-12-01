Super Mario Run bekommt Galaxy-Kooperation

Wer noch immer Super Mario Run spielt, sieht derzeit eine Veranstaltung mit speziellen Statuen als Belohnungen. Was ist da genau enthalten?

Super Mario Run meets Galaxy

Nintendo wirbt weiterhin für seine neuesten Spieleveröffentlichungen mit neuen Ereignissen in seinem mobilen Runner Super Mario Run, und als nächstes kommt eine Zusammenarbeit mit Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Diese Veranstaltung ist bereits im Gange und wie bei früheren Veranstaltungen können wir durchs Spielen Themenstatuen freischalten. Für dieses spezielle Event enthält dies Statuen für Bienen-Mario, Rosalina und Yoshi mit einem Ballon. Während dieser Veranstaltung wird ein Kurs pro Tag kostenlos geöffnet.

Die Veranstaltung findet ab sofort und wohl bis zum 22. Januar 2026 statt. Dies folgt auf frühere Super Mario Run-Events für Spiele wie Super Mario Party Jamboree, Mario & Luigi: Brother Ship und Super Mario Wonder. Nintendo hat bekanntlich erst im letzten Monat Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 auf der Switch veröffentlicht. Die Kombination der beiden Kracher ist ihren objektiv hohen Preis durchaus wert, wie wir in unserem Testbericht festgestellt haben. Spielt ihr nach wie vor Super Mario Run oder ist der Hype für euch vorbei?