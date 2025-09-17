Super Mario Galaxy 2 für Nintendo Switch 2: Ist das Upgrade seinen Preis wert?

Seit der Ankündigung von Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 gab es einige hitzige Debatten über den hohen Preis der Remaster-Kollektion.

Es ist ziemlich viel Geld für die beiden Nintendo Wii-Spiele, so phänomenal sie auch sind, da gibt es nichts schönzureden. Wir wissen jedoch bereits, dass die Spiele auf Switch 2 auf 4K laufen werden (1080p sind es im Switch 1-Dock-Modus) und dass sie ein paar neue Funktionen wie einen neuen Assist-Modus, ein neues Kapitel von Rosalinas Märchenbuch, Amiibo-Unterstützung und das, was als „visuelle Verbesserungen“ bezeichnet wird, bieten. Derzeit hält sich Nintendo sehr bedeckt, und vor nicht allzu langer Zeit wurde Super Mario Galaxy als Teil der Super Mario 3D All-Stars-Sammlung auf Switch neu veröffentlicht, und es ist diese Version, die das Kollegium bei GVG in einem Vergleichsvideo überprüft hat, das uns Hoffnung gibt, dass wir ein wenig mehr für unser Geld bekommen werden, als Nintendo bislang zugeben möchte.

Es gibt schönere Texturen, die Zwischensequenzen wurden auch diesmal ordnungsgemäß neu gerendert, anstatt hochskaliert, was einige Grafik-Probleme in der 3D All-Stars-Sammlung mit sich brachte – laut GVG sind sie jetzt weg. Oh, und das Seitenverhältnis wurde auch geändert, um den Bildschirm zu füllen. Ein weiterer interessanter Punkt, den man hier beachten sollte, ist, dass das gesamte Filmmaterial auf Nintendos Website von den Nintendo Switch-Versionen der Spiele stammt, so dass wir noch gar keinen Blick darauf werfen können, wie sie mit der vollständigen Switch 2-Behandlung aussehen werden. Ich drücke die Daumen, dass wir bei diesen Wiederveröffentlichungen mehr Überraschungen erleben werden, als es zunächst den Anschein hat. Was haltet ihr von diesen Wiederveröffentlichungen? Seht selbst (unbedingt in 4K-wenn möglich):