Super Catboy Gameplay Trailer und neue Steam-Demo veröffentlicht

Publisher Assemble Entertainment veröffentlicht einen neuen Super Catboy Gameplay Trailer, der an die goldenen SNES-Zeiten erinnert. Außerdem ist bis Ende dieser Woche eine neue Steam-Demo im Rahmen des Steam Next Fest spielbar.

Was erwartet euch?

Das Spiel handelt von Super Catboy, der die finsteren Pläne seines Schöpfers Dr. Ungefug aufhalten will. Dieser züchtet humanoide Kampfhunde in seinem Labor, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Gemeinsam mit Weapongirl versucht Super Catboy die dunklen Machenschaften von Dr. Ungefug zu stoppen! Trotz seiner Niedlichkeit ist Super Catboy nicht zu unterschätzen, er kann im Nahkampf angreifen und kratzen oder auf Distanz schießen, um die gefährlichen Kampfhunde zu besiegen. Außerdem kann er klettern, springen, sich an Wänden festhalten, hangeln, “dashen” und vieles mehr. Um mehr Abwechselung zu bieten, wird das Platforming durch Bonuslevel aufgelockert, in denen die Spieler z.B. rasante Verfolgungsjagden auf Motorrädern meistern müssen. Oder wie wäre es mit einer Fahrt im Minenkarren á la Donkey Kong Country? Super Catboy bietet abwechslungsreiche Schauplätze im charmanten Pixelart-Stil, von verschneiten Bergen über unglaubliche Unterwasserwelten und wunderschöne Wälder bis hin zum geheimen Labor von Dr. Ungefug.