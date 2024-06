Summer Games Fest: Neuer Kingdom Come: Deliverance 2 Trailer veröffentlicht

Auf dem Summer Games Fest wurde ein brandneuer Kingdom Come: Deliverance II Trailer enthüllt. Der Saints and Sinners Trailer zeigt einige der Abenteuer und Gefahren, die euch auf der Reise durch eine Welt der Rache, des Verrats und der Selbstfindung erwarten. Pater Godwin, der Dorfpriester mit dem ausschweifenden Lebensstil, ist ebenfalls im Trailer zu sehen. Godwin ist das schwarze Schaf einer adligen Familie und verbirgt unter seiner Soutane eine vernarbte Kriegerseele. Er kehrt nach Hause zurück, um sich seiner Vergangenheit zu stellen, während sein Glaube in den Feuern des Krieges auf die Probe gestellt wird.