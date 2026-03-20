Suede – A Walk On The Wild Side: INA KENT feiert die haptische Kraft des Veloursleders

Manchmal beginnt eine Kollektion nicht mit einer Form, sondern mit einem Material, das für sich selbst spricht. Mit den neuen „Suede Styles“ präsentiert das Wiener Taschenlabel INA KENT nun erstmals eine Kollektion aus Veloursleder: weich, eigenwillig und mit einer ausdrucksstarken Natürlichkeit. Ein Material, dessen Schönheit sich immer schon durch Berührung, Spuren und Zeit entfaltet – und in sieben neuen Modellen unter anderem auf die Bewegung von Fransen trifft.

Dabei greift die Kollektion die Geschichte dieser Materialien auf – von Bewegung, Körperlichkeit und kultureller Aufladung – und übersetzt sie in sieben Styles in zwei Brauntönen, die sich mühelos integrieren und zugleich ihren eigenen Charakter behalten: Gingery Cognac und Dark Chocolate.

Neue Kampagne SUEDE Styles mit Olivia Axel Scheucher, Maria Köstlinger und Luisa Gaffron

Von spielerischen Begegnungen erzählt auch die neue „Suede Styles“-Kampagne: Wenn Olivia Axel Scheucher zwischen Pferd, Pippi-Logik und Picknick improvisiert, Maria Köstlinger von der Tasche ihrer Träume nur durch eine Autoscheibe getrennt ist (ein lösbares Problem) und Luisa Gaffron zwischen Maria Magdalena und Judith durch die Gemäldegalerien des Kunsthistorischen Museums Wien streift und ein Gedicht vorträgt, das von Brüchen, Widerstand und Aufbruch erzählt, wird spürbar, dass Weichheit und Stärke kein Widerspruch sind.

Seht hier Part 1 mit Olivia Axel Scheucher: