Stumptown Staffel 1 mit Cobie Smulders ab 19.5.2020 auf Sky One

Gute Nachrichten für die Fans von Cobie Smulders (Avengers, How I Met Your Mother) – mit Stumptown Staffel 1 wird die Schauspielerin ab 19.5.2020 auf Sky One zu sehen sein.

Worum geht’s?

Ex-Marine-Soldatin Dex Parios leidet an einer posttraumatischen Störung, mit geregelten Jobs kommt sie nicht mehr klar. Leider hat sie auch noch eine Schwäche fürs Glücksspiel, dabei aber viel Pech. Um ihre Spielschulden zu begleichen, soll sie die Enkelin der Casino-Besitzerin aufspüren – und findet Gefallen an der Detektivarbeit. Das schnelle Geld hilft ihr außerdem, sich um ihren kleinen Bruder zu kümmern, der Down-Syndrom hat. Bald geht die taffe Detektivin mit ihren mal raffinierten, mal rabiaten Ermittlungsmethoden auf immer mehr actionreiche Einsätze in den Straßen von Portland.