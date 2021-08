Studio Ghiblis Aya und die Hexe ab 24.9.2021 auf DVD und Blu-ray erhältlich

LEONINE Anime veröffentlicht Aya und die Hexe, den neuen Film aus dem legendären Studio Ghibli (u. a. Mein Nachbar Totoro) am 24.9.2021 auf DVD und Blu-ray!

Goro Miyazaki (u. a. Ronja Räubertochter, Der Mohnblumenberg) inszeniert die Geschichte Earwig and the Witch von Diana Wynne Jones (u. a. die Vorlage für den Studio-Ghibli-Film Das wandelnde Schloss) in modernen, detaillierten Bildern. Die Blu-ray erscheint als Teil der Studio Ghibli Blu-ray Collection mit zusätzlichen, exklusiven Extras.

Worum geht’s?

Die 10-jährige Aya wächst im St. Morwalds Kinderheim auf. Mit ihrer quirligen Art hält sie die Mitarbeiter auf Trab und heckt gemeinsam mit ihrem besten Freund Pudding und den anderen Kindern gerne Streiche aus. Um potenzielle Adoptiveltern abzuschrecken, präsentiert sie sich dabei nicht immer von ihrer besten Seite. Überraschend wird sie eines Tages von einer mysteriösen Frau namens Bella Yaga und deren Begleiter Mandrakus adoptiert und muss fortan der unsympathischen Hexe assistieren. Verständlicherweise ist das so gar nicht nach Ayas Geschmack und sie sucht nach einem Ausweg. Doch auf dem Haus liegt ein Zauber und das Vorhaben erweist sich schwieriger als gedacht. Zum Glück findet sie in dem sprechenden Kater Thomas einen Verbündeten, der ihr zur Seite steht.