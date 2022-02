Studio 666 startet am 24.2.2022 in den österreichischen Kinos

Guten Nachricht für die Fans der Foo Fighters – die Rock-Band feiert mit Studio 666 am 24.2.2022 einen Kinoauftritt. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

In Studio 666 ziehen die Foo Fighters – Mitglieder der Rock & Roll Hall of Fame – in eine Mansion in Encino, Kalifornien ein, um ihr lang erwartetes 10. Album aufzunehmen. Das Haus ist von einer grausamen Rockgeschichte geprägt. Dort angekommen, sieht sich Dave Grohl mit übernatürlichen Kräften konfrontiert, die sowohl die Fertigstellung des Albums als auch das Leben der Band bedrohen.