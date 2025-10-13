Studierende: Bis 9. Dezember anmelden und 1 Jahr Google AI Pro abkassieren!

Damit möglichst alle Studierende innovative KI-Tools nutzen können, bietet Google das Google AI Pro-Abo ab sofort für 1 Jahr gratis an.

Google AI Pro für Studis? Ja bitte!

Nach der Einführung neuer Gemini-Lernfunktionen stellt Google seine fortschrittlichsten KI-Werkzeuge Studierenden weltweit – einschließlich Österreich – ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung. Studierende ab 18 Jahren können sich bis zum 9. Dezember 2025 für den kostenlosen Zugang anmelden. Das Angebot umfasst:

Erweiterter Zugang zu Gemini 2.5 Pro: Das leistungsfähigste Modell von Google liefert schnelle Unterstützung bei Hausaufgaben und dem Verfassen von Texten

Deep Research: Recherchiert komplexe Themen in Hunderten von Quellen und präsentiert die Ergebnisse in leicht verständlichen Berichten

NotebookLM: Ein einzigartiger Denk- und Organisationsassistent, der dabei hilft, Ideen auszuarbeiten und zu strukturieren

Veo 3: Verwandelt Texte und Bilder in hochwertige, achtsekündige Videoclips – ideal, um Präsentationen mit ansprechendem Videomaterial zu ergänzen

Nano Banana: Gestaltet Fotos kreativ neu und setzt abstrakte Ideen in visuelle Konzepte um – beispielsweise beim Erstellen visueller Konzepte für Gruppenarbeiten

2 TB Speicherplatz: Umfangreicher Speicherplatz für Notizen, Projekte, Fotos und Arbeiten in Google Drive, Gmail und Google Fotos

Lernen mit Gemini: Wissen vertiefen statt nur Antworten erhalten

Künstliche Intelligenz eröffnet neue Wege des Lernens – sie erweitert den Zugang zu Wissen und unterstützt individuelle Lernstile. Es geht nicht nur darum, schnelle Antworten zu erhalten, sondern auch das Verständnis zu vertiefen und kritisches Denken zu fördern. Zu diesem Zweck hat Google Guided Learning entwickelt, einen neuen Modus innerhalb von Gemini, der als Lernbegleiter fungiert und mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu eigenständigem Denken anregt. So können Studierende mit Guided Learning beispielsweise komplexe Mathematikaufgaben lösen, Argumente strukturieren, Essays verfassen, sich auf Prüfungen vorbereiten oder ihren Wissensstand mit einem interaktiven Quiz testen.

Mit KI die nächste Generation fördern

Durch den freien Zugang zu den leistungsfähigsten KI-Tools stärkt Google die kreativen, analytischen und problemlösenden Fähigkeiten von Studierenden. Damit bereitet das Unternehmen die nächste Generation auf eine Zukunft vor, in der KI ein selbstverständlicher Teil von Lernen und Arbeiten sein wird.

Für Lehrpersonen bietet Google mit Gemini for Education eine speziell für den Bildungsbereich entwickelte Version der Gemini-App. Zudem steht Gemini in Classroom nun in allen Google Workspace for Education-Angeboten kostenlos zur Verfügung – ergänzt durch über 30 neue Funktionen, die Lehrkräfte bei Unterrichtsplanung und Materialerstellung unterstützen.