Stronghold: Warlords ist ab heute für den PC erhältlich

Ab heute ist Stronghold: Warlords für den PC erhältlich! Echtzeit-Strategie-Experten werden hier sicherlich die Ohren spitzen – insofern sie den neusten Titel von den Firefly Studios nicht schon längst auf dem Notizzettel hatten. Ob Fan des taktischen Genres oder nicht: wir haben alle Infos zum Release für euch im folgenden Beitrag zusammengetragen.

Darum geht es in Stronghold: Warlords

In den letzten Jahre rückte das Anfang der 2000er dominierende Genre der Strategie-Games weitestgehend in den Hintergrund. Auch die eigentlichen Genre-Profis von Firefly konnten mit ihren letzten Ablegern aus dem Stronghold-Franchise nicht mehr die ganz großen Erfolge der ersten Titel aus der Reihe feiern. Mit dem heute erscheinenden Warlords wagt man 2021 zwischen all den Open World- und Shooter-Spielen aber erneut einen Anlauf.

Im feudalen Japan spielend müsst ihr im Game große Khans, imperiale Warlords und Kommandeure des mächtigen Shoguns ordentlich auf die Pelle rücken. Während ihr deren Burgen angreift, die Mauern einreißt und die Hallen plündert müsst ihr aber auch eure eigene Festung von Grund auf errichten. Neben dem militärischen Geschick enthält das Spiel getreu der Reihe auch wieder einen detaillierten wirtschaftlichen Simulator.

Steuern eintreiben, Bäckereien errichten und so nebenbei eine Armee aufziehen: alle Abläufe müsst ihr wie erwähnt in Echtzeit managen. Die klassische aber gute Stronghold-Formel eben. Damit ihr euch davon auch selbst ein Bild machen könnt, haben wir einen Trailer zum Spiel hier verlinkt.