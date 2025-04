Street Fighter 6: DLC-Figur Elena im Video

Capcom hat den Street Fighter 6-Trailer für Elena veröffentlicht, die am 5. Juni zusammen mit der Switch 2-Version erscheinen soll.

Über Elena in Street Fighter 6

Als wiederkehrender Fan-Favorit der Serie kehrt Elena mit Stimmung zurück, wenn sie ihr einzigartiges Capoeira-Moveset nun auch zu Street Fighter 6 (zu unserem Test) mitbringt. Mit Elena kommt auch eine brandneue Umgebung, Reniala Remains, die nachts die Ebenen Afrikas zeigt, während die Tierwelt im Hintergrund umherstreift, alle beleuchtet vom leuchtenden Mond am Himmel. Zwei farbenfrohe Outfits sind mit von der Partie: Outfit 1 ist um ihren neuesten Look herum thematisiert und schafft einen frischen, aber vertrauten Stil, der sowohl ihre Anmut als auch ihren Körper betont, während Outfit 2 eine Ode an ihren ikonischen Look in Street Fighter III: New Generation und Ultra Street Fighter IV ist.

Outfit 2 kann erworben werden, indem wir unsere Bindung mit ihr mit Spielen auf der World Tour oder über Fighter Coins maximieren. Und das ist noch nicht alles, denn zeitgleich wird ein wichtiger Balance-Patch für Street Fighter 6 kommen, wenn Elena eingeführt wird, der Änderungen für alle vorherigen 25 Charaktere zusammen mit einigen breiteren Systemänderungen einführt. Noch gibt es keine detaillierte Patch-Notizen, aber das wird bestimmt noch der Fall werden, während wir uns auf Elenas Start zubewegen. Wie das Game übrigens auf der Nintendo Switch 2-Konsole aussehen wird, haben wir in diesem Bericht näher beleuchtet. Hier nun das Video zur Capoeira-Kämpferin für euch!